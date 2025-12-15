Shark Bình bị truy tố thêm tội danh thứ 3

Ngoài bị truy tố hành vị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội danh.

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Long cho biết, qua điều tra, khám xét, Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Công ty cổ phần công nghệ ViMo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, cùng 3 cổ đông, trong đó có Shark Bình và Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay.

Công ty ViMo hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí. Do doanh thu lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Shark Bình đã chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4/2024, từ đó trốn thuế hơn 29,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số Antex.