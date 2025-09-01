Hà Nội

Bắt đối tượng trộm 128 cọc sắt cắm cờ ở phường Quy Nhơn đem bán

Những ngày cuối tháng 8, người dân phản ánh hàng loạt cọc sắt cắm cờ trang trí dọc tuyến đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã bị kẻ gian nhổ trộm.

Hà Ngọc Chính - H. Đại

Ngày 1/9, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm 128 cọc sắt cắm cờ trang trí trên đường Xuân Diệu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Đặng Trường Phi (SN 1981, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quy Nhơn Nam). Đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

hinh-anh.jpg
Đối tượng Đặng Trường Phi cùng tang vật (ảnh nhỏ)

Cụ thể, trong các đêm 28,29,30 và 31/8, đối tượng đã trộm 128 cọc sắt cắm cờ trên đường Xuân Diệu, rồi mang đến một cửa hàng thu mua phế liệu ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn) bán lấy tiền tiêu xài.

Dù giá trị tài sản không lớn, song việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật đã góp phần giữ vững an ninh trật tự cũng như bảo đảm mỹ quan đô thị trên tuyến đường đông đúc khách du lịch của tỉnh Gia Lai.

