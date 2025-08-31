Công an điều tra, xử lý vụ ẩu đả liên quan đến tranh giữ xe ở Gia Lai

Sáng 31/8, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết, CA sẽ làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo an ninh trật tự.

Cụ thể, sau khi nhận đơn trình báo của công dân, Công an P.Quy Nhơn Nam vào cuộc xác minh vụ việc ông Hồ Xuân Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Phú Khanh Bình Định ( P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tố bị nhóm thanh niên hành hung tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, vào chiều 29/8, liên quan đến trông giữ xe.

2 nhóm đuổi đánh nhau gây mất ăn ninh trật tự. Ảnh chụp từ Clip

Theo đơn trình bày của ông Lộc, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/8, khi ông và các nhân viên công ty đang hướng dẫn người dân đưa xe vào bãi giữ xe do công ty quản lý khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, thì xuất hiện một số thanh niên tự ý tổ chức trông giữ xe trái phép tại vỉa hè đường Xuân Diệu ( ngã 6 Ngô Mây, thuộc P.Quy Nhơn Nam).

Ông Lộc và nhân viên đến nhắc nhở người dân đưa xe vào bãi giữ xe thì một nhóm thanh niên đến chửi bới, đe dọa ông và nhân viên công ty. Nhóm người này sau đó lao vào tấn công, đuổi đánh nhóm ông Lộc, trong đó có người sử dụng cả tua vít.

Một vài người trong nhóm ông Lộc vừa bỏ chạy vừa chống cự. Cảnh tượng náo loạn ngay tại khu vực vào thời điểm tỉnh Gia Lai chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội “ Tinh hoa đại ngàn- Biển xanh hội tụ”.

Kết thúc vụ ẩu đả, ông Lộc bị chảy máu vùng mặt. Ảnh cắt từ Clip

Kết thúc vụ ẩu đả, nhóm ông Lộc có nhiều người bị thương, trong đó ông Lộc bị thương chảy máu ở vùng mặt mặt. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến Công an P.Quy Nhơn Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo từ phía ông Lộc, Công an P.Quy Nhơn Nam đã triển khai lực lượng đến hiện trường ghi nhận thông tin cũng như xác minh vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch UBND P. Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa, cho biết: “ Công an đã ghi nhận thông tin ban đầu và đang làm việc với các bên liên quan để xác định rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi sẽ thông tin với cơ quan báo chí khi có kết quả xử lý từ cơ quan Công an”.