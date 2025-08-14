Hà Nội

Xã hội

Bắt quả tang 3 đối tượng rủ nhau vào nghĩa trang ở Đà Nẵng chơi ma túy

Lực lượng Công an vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nghĩa trang.

Thanh Hà

Ngày 14/8, thông tin từ Công an xã Hà Nha (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

13-8d1.jpg
3 đối tượng rủ nhau vào nghĩa trang chơi ma túy.

Theo đó, vào lúc 11h15 ngày 12/8, trong quá trình tuần tra tại khu vực nghĩa trang Phước Định (thuộc thôn Phước Định, xã Hà Nha), lực lượng Công an xã Hà Nha phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: N.K.Q.H. (SN 1993), L.V.H. (SN 2000) và P.Q.T. (SN 2007), cùng trú trên địa bàn xã Hà Nha.

13-8d2.jpg
13-8d3.jpg
Tang vật thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 2 xe máy, 1 nỏ tự chế, 1 chai nước, 1 bật lửa, 1 kéo, 1 túi nilon đựng ma túy đã qua sử dụng và 3 điện thoại di động. Kết quả test nhanh, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giam 3 đối tượng rủ nhau chơi ma túy trong khách sạn

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h10 ngày 7/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra hành chính phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây cỏ Mỹ, thu giữ hơn 100kg ma túy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng, bắt giữ 5 đối tượng và thu hơn 100kg ma túy.

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Theo đó, trưa 6/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra bắt quả tang Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Xem chi tiết

Giải mã

Vẹt cưng phản chủ, giúp cảnh sát triệt phá băng đảng ma túy lớn

Một con vẹt cưng được dạy nói tiếng lóng của giới buôn ma túy đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một băng đảng lớn, đưa 15 kẻ vào tù với tổng hình phạt hơn 100 năm.

1.jpg
Trong thế giới tội phạm, những kẻ buôn ma túy thường tin rằng "tường có tai, vách có mạch". Nhưng chúng có lẽ không bao giờ ngờ rằng, chính một chú vẹt cưng lại có thể trở thành "nhân chứng" đắc lực nhất, cất tiếng hót tố cáo toàn bộ đường dây tội ác của chủ nhân. Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Anh, nơi một video tưởng chừng vô hại về một chú vẹt lại trở thành chìa khóa then chốt giúp cảnh sát triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn, khép lại bằng một bản án tổng cộng hơn 103 năm tù.
2.jpg
Cuộc điều tra bắt đầu từ một nơi không ai ngờ tới. Bên trong một nhà tù tại hạt Lancashire. Adam Garnett, một tên tội phạm 33 tuổi, đang thụ án thì bị cai ngục phát hiện đang tàng trữ nhiều điện thoại di động và thiết bị phát Wi-Fi trong phòng giam. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Garnett vẫn đang điều hành các hoạt động phi pháp từ bên trong nhà tù.
Xem chi tiết

