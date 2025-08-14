Bắt quả tang 3 đối tượng rủ nhau vào nghĩa trang ở Đà Nẵng chơi ma túy

Lực lượng Công an vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nghĩa trang.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an xã Hà Nha (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng rủ nhau vào nghĩa trang chơi ma túy.

Theo đó, vào lúc 11h15 ngày 12/8, trong quá trình tuần tra tại khu vực nghĩa trang Phước Định (thuộc thôn Phước Định, xã Hà Nha), lực lượng Công an xã Hà Nha phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: N.K.Q.H. (SN 1993), L.V.H. (SN 2000) và P.Q.T. (SN 2007), cùng trú trên địa bàn xã Hà Nha.

Tang vật thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 2 xe máy, 1 nỏ tự chế, 1 chai nước, 1 bật lửa, 1 kéo, 1 túi nilon đựng ma túy đã qua sử dụng và 3 điện thoại di động. Kết quả test nhanh, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

