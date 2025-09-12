Bắt đối tượng lên mạng đặt mua rồi đánh tráo điện thoại ở Hà Nội

Tuyến lên mạng đặt mua 4 chiếc điện thoại di động khi nhân viên giao hàng đến Tuyến đã đánh tráo 2 chiếc điện thoại trong số 4 chiếc điện thoại mới rồi bỏ đi.

Ngày 12/9, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Dương Văn Tuyến (SN 1987, trú tại: thôn Ấp Cút, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Dương Văn Tuyến.

Trước đó, vào ngày 5/9/2025, Tuyến lên mạng đặt mua 4 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị q24 triệu đồng. Đến trưa ngày 8/9/2025, anh H (nhân viên giao hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm) đã liên hệ với Tuyến để giao hàng. Tại điểm hẹn ở khu vực nhà văn hóa thôn Hương Gia, xã Nội Bài, nhân lúc anh H không để ý, Tuyến đã đánh tráo 2 chiếc điện thoại trong số 4 chiếc điện thoại mới (nhãn hiệu OPPO) bằng 2 điện thoại cũ mang theo rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nội Bài đã khẩn trương điều tra, bắt giữ Dương Văn Tuyến và thu giữ 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an xã Nội Bài đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

