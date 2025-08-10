Bắt đối tượng hứa "chạy" giấy tờ đất để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Hứa “chạy” thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nguyễn Viết Đông đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một phụ nữ.

Ngày 10/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông (42 tuổi, trú khối Bàu Súng, phường Hội An Tây) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một phụ nữ bằng thủ đoạn hứa "lo thủ tục" cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyễn Viết Đông tại cơ quan Công An,

Theo hồ sơ, tháng 12/2022, bà L.T.H. (61 tuổi) có nhu cầu làm thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (khi chưa sáp nhập).

Biết thông tin này, dù hoàn toàn không có khả năng thực hiện, Đông tiếp cận và đưa ra lời hứa sẽ "giúp lo thủ tục" với điều kiện bà H. phải đưa tiền.

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2025, Đông nhiều lần yêu cầu chuyển tiền để "chạy giấy tờ", tổng cộng hơn 979 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, bị can bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết, không thực hiện cam kết.

Ngày 8/8, Đông bị bắt giữ và tại cơ quan công an đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

