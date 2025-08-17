Bắt đối tượng dí súng vào đầu chủ quán bida đe dọa

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi dùng súng đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tường (SN 2005) và Đồng Phước Hiệu (SN 1995) cùng trú xã Xuân Phú, Đà Nẵng để điều tra về hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h ngày 14/8, do mâu thuẫn từ trước, Tường và Hiệu đến trước quán bida King (tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú) do anh Đoàn C.H. làm chủ để giải quyết.

Nguyễn Tường và Đồng Phước Hiệu tại cơ quan Công an.

Tại đây, Hiệu rút súng Rulo bắn chỉ thiên một phát rồi dí thẳng vào đầu anh H., buông lời đe dọa “bắn bể đầu”. Do lo sợ nên anh H. không phản ứng gì. Lúc này, Tường xông vào, dùng đầu húc vào mặt anh H. một cái rồi cả hai đối tượng bỏ đi.

Chưa dừng lại, khi đi ngang quán nhậu của anh trai nạn nhân, Hiệu tiếp tục nổ thêm 2 phát súng chỉ thiên, khiến người dân hoang mang.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Xuân Phú khẩn trương truy xét. Đến sáng 15/8, Hiệu đã ra đầu thú, khai nhận đã phi tang khẩu súng xuống cầu Hương An.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm một khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

