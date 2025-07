Bắt nhóm đối tượng giết người, gây rối trật tự công cộng

Ngày 13/7, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là Ngân 'Baby", SN 2003, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) sang Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tối 11/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh Nguyễn Thị Hoàng Ngân có hành vi phá hoại cây ATM trên đoạn đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Thành Vinh cùng một số tài sản của người dân. Sự việc nói trên gây bức xúc cho dư luận.