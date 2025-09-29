Xử phạt tài xế húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân ở Hà Nội

Nam thanh niên điều khiển mô tô SH BKS 29T1-096.xx bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ mặc trang phục quân nhân.

Ngày 29/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa xác minh, xử lý nam thanh niên đạp người phụ nữ mặc quân phục khi tham gia giao thông trên đường.

Vi phạm giao thông, khi xảy ra va chạm, người đàn ông còn có thái độ thiếu chuẩn mực.

Trước đó, chiều 26/9, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển mô tô SH BKS 29T1-096.xx bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ mặc trang phục quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (công an TP Hà Nội) khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe SH là Nguyễn Đức T. (sinh năm 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Tại buổi làm việc, anh T. đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Hiện Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

