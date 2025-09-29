Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt tài xế húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân ở Hà Nội

Nam thanh niên điều khiển mô tô SH BKS 29T1-096.xx bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ mặc trang phục quân nhân.

Gia Đạt

Ngày 29/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa xác minh, xử lý nam thanh niên đạp người phụ nữ mặc quân phục khi tham gia giao thông trên đường.

capture-9749.png
Vi phạm giao thông, khi xảy ra va chạm, người đàn ông còn có thái độ thiếu chuẩn mực.

Trước đó, chiều 26/9, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển mô tô SH BKS 29T1-096.xx bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ mặc trang phục quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (công an TP Hà Nội) khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe SH là Nguyễn Đức T. (sinh năm 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và mời đến cơ quan Công an làm việc.

78-2042.png
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Tại buổi làm việc, anh T. đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Hiện Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Xử phạt tài xế #xe máy va chạm #Hà Nội #quân nhân #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt 12 triệu đồng đối với 3 trường hợp dùng kích điện khai thác thủy sản

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây suy kiệt nguồn lợi thủy sản, làm tổn hại môi trường sinh thái và đe dọa đến sự an toàn của chính người sử dụng.

Ngày 29/9, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, các Tổ công tác Công an phường Chương Mỹ đã phát hiện 3 trường hợp đang dùng công cụ kích điện khai thác thủy sản tại mương nước thôn Trung Tiến. Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi, đồng thời thả lại toàn bộ số cá khai thác được (khoảng 7kg) xuống môi trường tự nhiên.

capture.png
Xem chi tiết

Xã hội

MV bị nghi quảng cáo cờ bạc, "Ngũ Hổ Tướng”có thể bị xử lý thế nào?

Theo chuyên gia pháp lý, quảng cáo cho hoạt động đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP HCM đã mời 5 ca sĩ thuộc nhóm Ngũ Hổ Tướng, cùng quản lý và êkíp sản xuất MV Anh em trước sau như một để làm việc vì MV này xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá độ. Các thành viên nhóm "Ngũ Hổ Tướng" gồm: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng.

Trong MV mới phát hành vài ngày trước của nhóm có dấu hiệu quảng cáo trá hình web cá độ. Cụ thể, trong các cảnh quay xuất hiện logo web cá độ, trên áo, bao bì, trên cốc nước… thậm chí xuất hiện phân cảnh nhân vật trong MV lướt điện thoại có trang web cá độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Dính nhiều sai phạm, Công ty Lâm Thùy Mai bị xử phạt hơn 260 triệu đồng

Công ty Lâm Thùy Mai  – đơn vị sở hữu cơ sở Prague Hotel bị xử phạt 261 triệu đồng vì vi phạm các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngày 23/9, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lâm Thùy Mai (địa chỉ 73-75 Dương Đình Nghệ, phường An Hải) với tổng số tiền 261 triệu đồng.

Theo đó, công ty này vi phạm nhiều quy định về môi trường như: Thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường, không đăng ký môi trường theo quy định, thải rác ra vỉa hè và lòng đường, không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép khi chuyển giao chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới