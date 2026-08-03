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Xã hội

Triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn pháo lậu qua biên giới, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 03/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công vụ vận chuyển 633kg pháo hoa nổ trái phép, bắt giữ 2 nghi phạm người Lào và thu giữ 35 viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 01h, ngày 2/8, tại Km869 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng và lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra xe đầu kéo mang BKS Lào 0945.

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Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BPCC

Thời điểm này, xe đầu kéo đang nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam do tài xế Mạ Ni Lợt Tọm (SN 1992) điều khiển, đi cùng là phụ xe Sụ Văn Nạ Khăm Đi Ba Thay (SN 1990), đều trú tại tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 484 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng lên tới 633 kg. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 35 viên ma túy tổng hợp.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ trên là do chúng được thuê để vận chuyển trái phép từ Lào tuồn vào Việt Nam tiêu thụ. Riêng 35 viên ma túy tổng hợp được mang theo nhằm mục đích sử dụng cá nhân trên đường đi.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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