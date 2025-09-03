Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 nhóm đối tượng ở Hải Phòng cầm hung khí ẩu đả

Công an TP Hải Phòng vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng trong vụ 2 nhóm đối tượng cầm hung khí đánh nhau ở phường Hải Dương.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 31/8, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, TP Hải Phòng.

Tại đây, tổ công tác phát hiện tại khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo có 2 nhóm thanh niên cầm theo hung khí xô xát đánh nhau nên yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng bỏ chạy.

777665.jpg
Các đối tượng và tang vật

Tiến hành truy bắt, Tổ công tác HP22 đã bắt giữ được 6 đối tượng thuộc 02 nhóm, thu giữ một số hung khí, phương tiện có liên quan gồm phóng lợn, gậy dóc tre, kiếm, vỏ chai thuỷ tinh, bình xịt hơi cay...

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời bàn giao 3 trường hợp dưới 16 tuổi cho cho gia đình, chính quyền địa phương để quản lý và lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường.

Trước đó, tối ngày 23/8 tại tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường Tân Hưng, TP Hải Phòng, Tổ công tác HP22 phát hiện 7 đối tượng có hành vi tập trung thành nhóm, sử dụng xe mô tô, lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh đánh nhau trên đường, có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tạm giữ 6 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, bàn giao 2 trường hơp cho gia đình quản lý, giáo dục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng tiếp xác định các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra và xử lí theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Phòng:

#Hải Phòng #đánh nhau #hung khí #công an #gây rối trật tự #xô xát

