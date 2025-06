Bắt thêm 1 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Bắt TikToker Lê Việt Hùng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản TikToker Lê Việt Hùng, người thường đăng video về cảnh sát giao thông trên TikTok, bị tạm giữ để điều tra nghi vấn cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, chiều 7/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám nhà riêng của TikToker Lê Việt Hùng trên đường Lương Văn Chi. Tại đây, lực lượng an ninh điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu.