Bắt nóng 2 đối tượng giả danh công an “cưỡng đoạt tài sản”

Giả danh công an và thủ đoạn cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm Nguyễn Văn Hùng khai nhận đã mua còng số 8 trên mạng xã hội để gia danh Công an; đồng thời dùng còng số 8 để đe dọa, uy hiếp, cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đang tạm giam Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực) để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Chỉ với một chiếc còng số 8 đặt mua trên mạng và lời tự giới thiệu là cán bộ Công an, đối tượng đã đe dọa, cưỡng đoạt tiền của một gái mại dâm.