Thế giới

Bão Kalmaegi khiến hàng chục người thiệt mạng ở Philippines

Hơn 50 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines.

An An (Theo Inquirer, Philstar)

Theo Inquirer, số nạn nhân tử vong do bão Kalmaegi đã tăng lên 52 người, Ủy ban Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) xác nhận trong báo cáo lúc 6 giờ sáng 5/11.

NDRRMC cho biết, trong số 52 trường hợp tử vong có 50 người ở Trung Visayas và 2 người ở Đông Visayas.

phi.png
Khu dân cư gần sông Mananga ở thành phố Talisay, Cebu, sau khi lũ quét qua. Ảnh: Facebook.

Philstar đưa tin, hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines và gây ngập lụt nhiều khu vực ở miền trung nước này hôm 4/11.

Toàn bộ thị trấn trên đảo Cebu bị ngập, trong khi ô tô, xe tải và thậm chí cả các container vận chuyển khổng lồ đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ bùn lầy.

Riêng tại tỉnh Cebu, 39 người được xác nhận đã tử vong, không bao gồm số người thiệt mạng tại thành phố Cebu, thủ phủ của tỉnh.

Ít nhất 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở các tỉnh khác, trong đó có 1 người lớn tuổi chết đuối trong ngôi nhà ở tỉnh Leyte và một người đàn ông bị cây đổ đè trúng ở Bohol.

"Tình hình ở Cebu thực sự chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi đã nghĩ gió sẽ là yếu tố nguy hiểm, nhưng... nước mới thực sự là thứ khiến người dân chúng tôi gặp nguy hiểm. Nước lũ thật sự gây ra sự tàn phá đáng sợ", Thống đốc Pamela Baricuatro nói trước các phóng viên hôm 4/11.

Don del Rosario, một cư dân ở thành phố Cebu, đã phải tìm nơi trú ẩn trên tầng cao khi cơn bão hoành hành.

"Nước dâng lên rất nhanh. Đến 4 giờ sáng, người dân không thể ra khỏi nhà. Tôi đã ở đây 28 năm và đây là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua", Don del Rosario cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão Kalmaegi sẽ liên tục tăng cấp trên Biển Đông

Nguồn video: THĐT
#Ảnh hưởng của bão Kalmaegi #Tác động của mưa lũ ở Philippines #bão Kalmaegi đổ bộ Philippines #bão Kalmaegi #Philippines

