Thế giới

Nhiều người thiệt mạng ở vùng Caribe vì bão Melissa

Ít nhất 7 người thiệt mạng trên khắp vùng Bắc Caribe do ảnh hưởng của cơn bão Melissa.

An An (Theo People, Tân Hoa Xã)
Theo People, bão Melissa đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng trên khắp vùng Bắc Caribe. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, các trường hợp tử vong được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Haiti, Cộng hòa Dominica và Jamaica. Ảnh: Zuma Press.
Theo People, bão Melissa đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng trên khắp vùng Bắc Caribe. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, các trường hợp tử vong được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Haiti, Cộng hòa Dominica và Jamaica. Ảnh: Zuma Press.
Bão Melissa mạnh cấp 5 đã đổ bộ vào bờ biển phía tây nam của Jamaica vào ngày 28/10. Vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, tâm bão nằm ở phía tây Jamaica và di chuyển về phía bắc - đông bắc với tốc độ gần 13km/h, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết. Ảnh: Những con sóng lớn ở St. Thomas, Jamaica, ngày 28/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Bão Melissa mạnh cấp 5 đã đổ bộ vào bờ biển phía tây nam của Jamaica vào ngày 28/10. Vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, tâm bão nằm ở phía tây Jamaica và di chuyển về phía bắc - đông bắc với tốc độ gần 13km/h, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết. Ảnh: Những con sóng lớn ở St. Thomas, Jamaica, ngày 28/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.
"Đây sẽ là cơn bão thế kỷ", chuyên gia về bão nhiệt đới của Tổ chức Khí tượng Thế giới, Anne-Claire Fontan, trước đó dự báo. Ảnh: VCG.
"Đây sẽ là cơn bão thế kỷ", chuyên gia về bão nhiệt đới của Tổ chức Khí tượng Thế giới, Anne-Claire Fontan, trước đó dự báo. Ảnh: VCG.
Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness (ảnh) cho biết trên mạng X rằng bão Melissa dự kiến ​​sẽ gây ra lượng mưa từ 350 đến 750 mm ở một số khu vực của Jamaica trong vài ngày tới. Ảnh: Bloomberg.
Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness (ảnh) cho biết trên mạng X rằng bão Melissa dự kiến ​​sẽ gây ra lượng mưa từ 350 đến 750 mm ở một số khu vực của Jamaica trong vài ngày tới. Ảnh: Bloomberg.
Cơ quan Công trình Quốc gia Jamaica thông tin, nhiều con đường trên khắp đất nước đã bị ngập, bao gồm một số tuyến đường chính dẫn đến những khu vực xa xôi. Cơn bão đã gây mất điện, mất liên lạc và cô lập một số cộng đồng ở Jamaica. Ảnh: VCG.
Cơ quan Công trình Quốc gia Jamaica thông tin, nhiều con đường trên khắp đất nước đã bị ngập, bao gồm một số tuyến đường chính dẫn đến những khu vực xa xôi. Cơn bão đã gây mất điện, mất liên lạc và cô lập một số cộng đồng ở Jamaica. Ảnh: VCG.
Việc bão Melissa di chuyển chậm có thể gây ra mưa lớn kéo dài ở một số khu vực, làm tăng nguy cơ lũ lụt chết người và lở đất. Ảnh: Con đường bị hư hại do bão Melissa ở Kingston ngày 28/10/2025. Ảnh: VCG.
Việc bão Melissa di chuyển chậm có thể gây ra mưa lớn kéo dài ở một số khu vực, làm tăng nguy cơ lũ lụt chết người và lở đất. Ảnh: Con đường bị hư hại do bão Melissa ở Kingston ngày 28/10/2025. Ảnh: VCG.
Bão Melissa khiến cây đổ trên đường ở Kingston, Jamaica. Ảnh: VCG.
Bão Melissa khiến cây đổ trên đường ở Kingston, Jamaica. Ảnh: VCG.
Người đàn ông dọn dẹp cây đổ trên đường ở Kingston ngày 28/10/2025. Ảnh: Xinhua News.
Người đàn ông dọn dẹp cây đổ trên đường ở Kingston ngày 28/10/2025. Ảnh: Xinhua News.
Một trạm xăng bị hư hại do bão Melissa ở Montego Bay, Jamaica, ngày 28/10/2025. Ảnh: Xinhua News.
Một trạm xăng bị hư hại do bão Melissa ở Montego Bay, Jamaica, ngày 28/10/2025. Ảnh: Xinhua News.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Ragasa đổ bộ vào Philippines hồi tháng 9/2025 (Nguồn video: VTV)
#Thiệt hại và thiệt mạng do bão Melissa #Ảnh hưởng của bão đến Jamaica #Nguy cơ lũ lụt và lở đất #bão Melissa đổ bộ vào Jamaica #bão Melissa

