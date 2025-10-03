Bảo Hà dời khẩn cấp 10 hộ dân ra khỏi khu vực nứt sụt đất

Vết nứt sụt đất kéo dài khoảng 60m trên ta luy dương, có độ rộng trung bình khoảng 1m, điểm sụt lún sâu nhất lên tới 1,5m.

Ngày 3/10, thông tin từ Đảng ủy xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), tại khu vực thôn Tân An 2 (đoạn trên trục Quốc lộ 279), người dân phát hiện một vết nứt sụt đất kéo dài khoảng 60m trên ta luy dương, với độ rộng trung bình khoảng 1m, điểm sụt lún sâu nhất lên tới 1,5m.

Dưới khu vực sụt lún là nơi sinh sống của 10 hộ dân, nếu xảy ra sạt lở sẽ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa về tính mạng và tài sản.

Bảo Hà dời khẩn cấp 10 hộ dân ra khỏi khu vực nứt sụt đất, nguy cơ sạt lở lớn trên đồi Tân An 2. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trước tình hình, Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà cử tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá thực trạng và mức độ nguy hiểm.

Chính quyền xã sau đó huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời, cắm biển cảnh báo và bố trí cán bộ túc trực 24/24h để theo dõi tình hình vết nứt, kịp thời thông tin cho chính quyền khi có diễn biến mới để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản cho người dân.

