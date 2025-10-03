Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bảo Hà dời khẩn cấp 10 hộ dân ra khỏi khu vực nứt sụt đất

Vết nứt sụt đất kéo dài khoảng 60m trên ta luy dương, có độ rộng trung bình khoảng 1m, điểm sụt lún sâu nhất lên tới 1,5m.

Khánh Hoài

Ngày 3/10, thông tin từ Đảng ủy xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), tại khu vực thôn Tân An 2 (đoạn trên trục Quốc lộ 279), người dân phát hiện một vết nứt sụt đất kéo dài khoảng 60m trên ta luy dương, với độ rộng trung bình khoảng 1m, điểm sụt lún sâu nhất lên tới 1,5m.

Dưới khu vực sụt lún là nơi sinh sống của 10 hộ dân, nếu xảy ra sạt lở sẽ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa về tính mạng và tài sản.

cats.jpg
Bảo Hà dời khẩn cấp 10 hộ dân ra khỏi khu vực nứt sụt đất, nguy cơ sạt lở lớn trên đồi Tân An 2. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trước tình hình, Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà cử tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá thực trạng và mức độ nguy hiểm.

Chính quyền xã sau đó huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời, cắm biển cảnh báo và bố trí cán bộ túc trực 24/24h để theo dõi tình hình vết nứt, kịp thời thông tin cho chính quyền khi có diễn biến mới để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản cho người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Camera ghi lại hình ảnh đất đá sạt lở gây hư hỏng nhiều xe ô tô ở đèo Ô Quy Hồ.

#Bảo Hà dời khẩn cấp 10 hộ dân #nứt sụt đất

Bài liên quan

Xã hội

Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Bão Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc và Bắc trung bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La.

Để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân các tỉnh với tinh thần tương thân tương ái, hướng về đồng bào gặp hoạn nạn trong cơn bão lũ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

bao.jpg
Tỉnh Gia Lai hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Xã hội

Nước ngập ngang mái nhà ở Nghệ An do mưa lũ sau bão số 10 Bualoi

Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, hầu hết các xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập sâu trong biển nước, phải di dời khẩn cấp.

img-9463.jpg
Ngày 30/9, thông tin từ UBND xã xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ sau bão số 10, nước sông Con dâng cao, toàn xã có gần 600 hộ dân chìm trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị nhấn chìm, giao thông tê liệt.
img-9461.jpg
Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.
Xem chi tiết

Giải mã

Lốc xoáy kinh hoàng trong bão số 10 Bualoi, chuyên gia lý giải sao?

Lốc xoáy bất ngờ trong bão số 10 đã cướp đi sinh mạng, tàn phá nhà cửa ở một số địa phương. Chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân và cảnh báo ứng phó.

Giữa tâm bão Bualoi càn quét dọc Trung và Bắc Trung Bộ, tại cách tâm bão hàng trăm cây số, các cơn lốc xoáy, vòi rồng xuất hiện bất ngờ ở Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng… khiến dư luận đặt câu hỏi: tại sao lốc xoáy lại hình thành với mức độ khủng khiếp như vậy và có thể dự báo được không?

loc-xoay-2.jpg
Hình ảnh lốc xoáy kinh hoàng tại Ninh Bình được người dân ghi lại. Ảnh: cắt từ clip,
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới