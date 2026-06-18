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Quân sự - Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Mỹ, 1.500 người phải sơ tán

Các quan chức cho biết, gió mạnh khiến đám cháy rừng lan vào một khu dân cư ở phía đông bang Washington, buộc khoảng 1.500 người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 17/6 cho biết, đám cháy rừng đã lan vào một khu dân cư ở phía đông bang Washington, thiêu rụi ít nhất 15 ngôi nhà và buộc khoảng 1.500 người phải sơ tán. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Nhiều người dân sống tại các khu dân cư đông đúc đã phải vội vàng rời bỏ nhà cửa đến nơi an toàn, Cảnh sát trưởng quận Spokane, ông John Nowels, cho biết tại một cuộc họp báo.

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Máy bay tham gia hoạt động dập tắt đám cháy Upriver ngày 16/6/2026 tại Spokane, Washington, Mỹ. Ảnh: Skyler Geissler/AP.

Ông Nowels cho biết thêm, vào ngày 17/6, người dân được một sĩ quan hộ tống từng người một trở về nhà để lấy những vật dụng thiết yếu, sau đó lại được đưa ra ngoài.

Lệnh sơ tán đối với 1.500 cư dân vẫn còn hiệu lực vào ngày 17/6, bà Chandra Fox, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quận Spokane, cho biết.

Đám cháy bùng phát ngay sau buổi trưa 16/6 và nhanh chóng lan lên một ngọn đồi, phát ngôn viên của cơ quan phòng cháy chữa cháy, ông Robert Gray, thông tin. Sau đó, gió đổi hướng, đẩy ngọn lửa vào khu dân cư, ông Gray nói thêm.

Ông John Leavell, thuộc Sở Cứu hỏa Thung lũng Spokane, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra đám cháy. Ông đang lái xe gần đường cao tốc liên bang 90 thì nhìn thấy một cột khói bốc lên.

“Khi tôi tiến lại gần, tôi nhận thấy đám cháy lan rất nhanh, nhìn như những đợt sóng lửa cuộn lên ngọn đồi”, ông John kể lại.

John Leavell lái xe vào một lối đi và phát hiện một ngôi nhà đã bị lửa bao trùm hoàn toàn nên đã liên lạc với các cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Hơn 32.000 vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10.100 km2 trên khắp nước Mỹ tính đến thời điểm này trong năm, theo Trung tâm Phối hợp Phòng cháy, đơn vị điều phối các nỗ lực chữa cháy quy mô lớn.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là gần 24.000 vụ cháy, thiêu rụi khoảng 5.700 km2 tính đến đầu tháng 6, theo Trung tâm Phối hợp Phòng cháy.

Các mô hình dự báo thời tiết cũng cho thấy nguy cơ cháy rừng gia tăng tại nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ trong những tuần tới.

>>> Mời độc giả xem thêm video về đám cháy rừng ở California, Mỹ, hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
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