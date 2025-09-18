Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới trên mặt hồ Bách Việt

Người dân đi tập thể dục qua hồ Bách Việt (Bắc Ninh) bàng hoàng, phát hiện một thi thể nam giới nổi sát gần bờ.

Khánh Hoài

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ vụ việc thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Bách Việt, thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phường Bắc Giang (Bắc Ninh).

anh-1-copy.jpg
Nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung theo dõi vụ việc.

Thi thể được người dân đi tập thể dục phát hiện vào khoảng 7h sáng cùng ngày, nổi trên mặt hồ Bách Việt ngay sát bờ. Ngay sau đó, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường xuống hiện trường xác minh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nam nạn nhân cao hơn 1,7m, mặc quần màu đen, áo màu nâu, chân có hình xăm, tử vong trước khi phát hiện khoảng 2 đến 3 ngày.

Dah tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
#thi thể nam giới #hồ Bách Việt #thi thể

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ngãi

Trong quá trình thu gom rác, nhân viên lao công kinh hoàng phát hiện trong thùng rác có thi thể trẻ sơ sinh.

Vào khoảng 03h phút ngày 16/9/2025, nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Địa điểm phát hiện là tại Ngã ba Hà Thành, xã Sơn Hạ. Vụ việc lập tức được báo cho Trực ban Công an xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện thi thể bị trói tay chân dưới kênh nước

Thi thể một người đàn ông bị trói tay chân được phát hiện dưới kênh nước ở Min Buri, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Theo The Thaiger, nhân viên cửa hàng cá phát hiện thi thể nam giới bị trói tay chân úp mặt tại kênh Saen Saep, gần cây cầu nối khu dân cư với chợ Min Buri, vào ngày 8/9.

Sau khi nhận được tin báo vào khoảng 4h52 sáng 8/9, cảnh sát đã tới hiện trường và đưa thi thể lên. Nạn nhân được xác định là nam giới, trong độ tuổi từ 35 đến 40. Một tấm bê tông, nghi lấy từ vỉa hè, dài khoảng 70 đến 80 cm được tìm thấy tại hiện trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trên bờ biển Lâm Đồng

Trong lúc tắm biển, người dân phường Phan Thiết (Lâm Đồng) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên biển Đồi Dương.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân tắm biển phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt trên biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới