Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới trên mặt hồ Bách Việt

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ vụ việc thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Bách Việt, thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phường Bắc Giang (Bắc Ninh).

Nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung theo dõi vụ việc.

Thi thể được người dân đi tập thể dục phát hiện vào khoảng 7h sáng cùng ngày, nổi trên mặt hồ Bách Việt ngay sát bờ. Ngay sau đó, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường xuống hiện trường xác minh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nam nạn nhân cao hơn 1,7m, mặc quần màu đen, áo màu nâu, chân có hình xăm, tử vong trước khi phát hiện khoảng 2 đến 3 ngày.

Dah tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

