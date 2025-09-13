Hà Nội

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trên bờ biển Lâm Đồng

Trong lúc tắm biển, người dân phường Phan Thiết (Lâm Đồng) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ.

Hạo Nhiên

Ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên biển Đồi Dương.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân tắm biển phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt trên biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

548794081-1306702710821610-1920309534293195484-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hữu Phúc.

Ngay sau đó, cơ quan Công an nhanh có mặt khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là ông H.V.C (SN 1968). Ông C. đi xe máy đến gửi tại bãi xe và xuống tắm biển từ chiều 12/9, nhưng không thấy về.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

