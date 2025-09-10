Đã vớt được thi thể nam thanh niên ở Gia Lai đi câu cá bị nước cuốn trôi

Dù thời tiết có mưa lớn, nước dâng cao nhóm 5 thanh niên vẫn ra mỏm đá giữa sông Sê San (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để câu cá khiến 1 người bị nước cuốn trôi.

Ngày 10/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng đã trục vớt được thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi.

Cụ thể: Vào chiều 6/9, nhóm 5 người gồm Rơ Châm Khiết, Rơ Châm Trương, Rơ Châm Nghệ, Rơ Châm Hlúi, Rơ Châm Châu (trú làng Yăng 2, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đến hạ lưu vị trí mỏm đá nguy hiểm của thủy điện Ya Ly thuộc địa phận xã Ya Ly, tỉnh Gia Lai che lều để câu cá, bất chấp cảnh báo của chính quyền khi thời tiết đang mưa to.

Vị trí câu cá là nơi mỏm đá cheo leo. Ảnh CAND

Đến khoảng 10h ngày 7/9, nhóm thanh niên này bơi từ mỏm đá để vào bờ. Trong lúc bơi, Rơ Châm Châu (SN 2006) bị nước cuốn trôi, những người còn lại kịp thời bơi vào an toàn và trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng xuất 2 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, thời điểm này trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về lượng lớn, lòng sông rộng, địa hình hiểm trở, nhiều hốc đá, nước sâu và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 20h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ phải tạm dừng công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh CAND

Liên tiếp trong các ngày 8, 9 và 10/9, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã túc trực tại hiện trường để tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Đến 12h trưa 10/9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500m về hướng hạ lưu.

Cũng do địa hình quá hiểm trở và phải mất đến hơn 3 giờ, lực lượng nghiệp vụ mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

