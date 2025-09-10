Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đã vớt được thi thể nam thanh niên ở Gia Lai đi câu cá bị nước cuốn trôi

Dù thời tiết có mưa lớn, nước dâng cao nhóm 5 thanh niên vẫn ra mỏm đá giữa sông Sê San (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để câu cá khiến 1 người bị nước cuốn trôi.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 10/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng đã trục vớt được thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi.

Cụ thể: Vào chiều 6/9, nhóm 5 người gồm Rơ Châm Khiết, Rơ Châm Trương, Rơ Châm Nghệ, Rơ Châm Hlúi, Rơ Châm Châu (trú làng Yăng 2, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đến hạ lưu vị trí mỏm đá nguy hiểm của thủy điện Ya Ly thuộc địa phận xã Ya Ly, tỉnh Gia Lai che lều để câu cá, bất chấp cảnh báo của chính quyền khi thời tiết đang mưa to.

nq.jpg
Vị trí câu cá là nơi mỏm đá cheo leo. Ảnh CAND

Đến khoảng 10h ngày 7/9, nhóm thanh niên này bơi từ mỏm đá để vào bờ. Trong lúc bơi, Rơ Châm Châu (SN 2006) bị nước cuốn trôi, những người còn lại kịp thời bơi vào an toàn và trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng xuất 2 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, thời điểm này trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về lượng lớn, lòng sông rộng, địa hình hiểm trở, nhiều hốc đá, nước sâu và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 20h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ phải tạm dừng công tác tìm kiếm.

nn.jpg
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh CAND

Liên tiếp trong các ngày 8, 9 và 10/9, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã túc trực tại hiện trường để tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Đến 12h trưa 10/9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500m về hướng hạ lưu.

Cũng do địa hình quá hiểm trở và phải mất đến hơn 3 giờ, lực lượng nghiệp vụ mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
tin sản xuất
#sông Sê San #câu cá #1 người bị nước cuốn trôi #Công an tỉnh Gia Lai #xã Ia Phí #Gia Lai

Bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Hai người dân tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn cùng gió mạnh gây ngập lụt. Hai người dân đã tử vong do bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 27/10, tin từ UBND xã Hương Phong (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa có một người dân bị nước lũ cuốn tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13h cùng ngày, người đàn ông đang đi xe máy trên Quốc lộ 49 từ hướng xã Quảng Công - Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) khi đến địa phận xã Hương Phong không may bị nước lũ cuốn trôi. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, thi thể nguời đàn ông xấu số được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là người ở phường Đông Ba, TP Huế.

Xem chi tiết

Đã tìm thấy thi thể nữ tài xế xe bán tải bị nước cuốn tử vong

Trong cơn mưa lớn, người phụ nữ lái ô tô bán tải qua đoạn đường gần suối ở Bình Dương thì bị nước cuốn trôi, thi thể sau đó mới được tìm thấy.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tối 13/9 cho hay, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn khi lái xe. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang trục vớt chiếc xe bán tải do nạn nhân điều khiển gặp nạn.

Da tim thay thi the nu tai xe xe ban tai bi nuoc cuon tu vong
 Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử trong đêm

Trưa 6/9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử.

Theo trình bày của vợ nạn nhân là bà M.L (SN 1979, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn), lúc 23h ngày 5/9, khi đang ở nhà, bà L. nhận được tin báo từ người thân về việc phát hiện xe máy BKS 77L-163.xx của chồng bà là ông Lê Văn T. (SN 1975) dựng trên cầu Bồng Sơn.

Bà L. gọi người thân cùng tìm kiếm ông T. ở nhà và xung quanh khu vực cầu nhưng không thấy. Nghi ngờ chồng đã tự tử, bà đã trình báo Công an phường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới