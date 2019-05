Xử lý thế nào nghi phạm cứa cổ tài xế taxi tại khu vực Đền Lừ?

Ngày 16/5, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án gây thương tích xảy ra vào khoảng 21h ngày 14/5 (tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 2 người nhập viện.



Nạn nhân trong vụ án là nữ tài xế taxi Phạm Thị Oanh (SN 1980, quê quán Nam Định, tạm trú ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) có quan hệ quen biết với chính đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, trú ở tổ 16 phường Mai Động, Hà Nội). Đối tượng Long làm nghề lái xe ba gác. Bước đầu xác định đối tượng Long gây án là do mâu thuẫn về tình cảm. Hiện nay, nạn nhân Oanh đã qua cơn nguy kịch. Còn đối tượng gây án Nguyễn Tuấn Long vẫn chưa tỉnh, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Trước đó, vào tối 14/5, tại khu vực Đền Lừ, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu từ một chiếc taxi. Nạn nhân là một nữ tài xế, bên trong taxi có một đối tượng to cao đang dùng dao bầu khống chế, đâm và cứa vào người nạn nhân.

Sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, đối tượng Nguyễn Tuấn Long lấy dao tự đâm vào ngực và nhảy xuống sông tự tử nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng lên bờ. Khi được xe cấp cứu đưa đi, cả đối tượng Long và nạn nhân Oanh đều trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ án.

Nhận định về vụ án trên dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.

“Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm, do bực tức, nghi phạm Long đã sử dụng hung khí con dao đâm nhiều nhát vào người chị Oanh. Sau đó nghi phạm đã tự sát. Hậu quả chị Oanh và nghi phạm đã được mọi người phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên không tử vong. Do vậy, để xác định tội danh đối với nghi phạm trong vụ án này cần căn cứ vào hậu quả thiệt hại về sức khỏe của chị Oanh do nghi phạm gây ra”, Luật sư Thơm nêu ý kiến.

Theo Luật sư Thơm, trường hợp nếu có căn cứ xác đinh nghi phạm đã có hành vi dùng dao cứa cổ chị Oanh , dù chị Oanh không tử vong thì nghi phạm phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS. Bởi lẽ, căn cứ Án lệ số 01/2016/AL về vụ án "Giết người" được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã xác định Tội cố ý gây thương tích chỉ khi đối tượng phạm tội tấn công vào chân, tay mà không tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể, là những vị trí nếu bị tấn công thì sẽ có nhiều khả năng xâm hại đến tính mạng nạn nhân.

“Pháp luật buộc công dân phải nhận thức khi dùng hung khí nguy hiểm tác động vào những vùng trọng yếu trên cơ thể người (đầu, cổ, ngực) là nguy hiểm đến tính mạng. Hậu quả chết người chưa xảy ra do bị hại chống cự lại và được cấp cứu kịp thời thì nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”, Luật sư Thơm nêu ý kiến.

Trường hợp, nếu có căn cứ xác định nghi phạm chỉ sử dụng hung khí tác động vào các vùng không nguy hiểm trên cơ thể nạn nhân như chân, tay,... hoặc những vùng ít nguy hiểm khác mà tỷ lệ thương tích không đáng kể, Luật sư Thơm cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân là căn cứ nghi phạm xử lý tương ứng theo định khoản Điều 134 BLHS.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, căn cứ thông tin báo chí đưa ra theo tôi nên khởi tố Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, trú ở tổ 16 phường Mai Động, Hà Nội) Tội giết người mới đúng bản chất của sự việc.

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích, nếu xét về vị trí trên cơ thể mà người phạm tội gây ra thương tích, tổn hại sức khỏe, khi người phạm tội muốn tước đoạt sinh mạng của ai, thì họ sẽ tấn công vào những nơi xung yếu trên cơ thể như: vùng ngực, đầu, bụng… cùng đó là kết hợp sử dụng công cụ, phương tiện, nếu là công cụ ít nguy hiểm và tấn công vào những nơi được coi là không xung yếu trên cơ thể, có thể xác định là hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe mà không phải là hành vi giết người. Nhưng ở đây hành vi tấn công với mức độ nguy hiểm, tấn công vào vị trí xung yếu đó là vùng cổ.

“Long còn sử dụng công cụ phương tiện gây án có tính nguy hiểm rất cao đó là dao thì có thể thấy phần nào đó muốn cho nạn nhân chết. Vì vậy, dựa vào việc người phạm tội sử dụng công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, thì có thể xác định được là người phạm tội mong muốn giết người hay chỉ đơn thuần là gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe. Như vậy có thể thấy Long đã dùng hung khí nguy hiểm là dao đã cố tình đâm vào chỗ trọng yếu của chị Oanh dù biết rằng rất nguy hiểm, nhưng vẫn làm. Việc chị Oanh đến hôm nay đã tỉnh là ngoài mong muốn của Long”, Luật sư Bình nêu ý kiến.