Vì sao ngày càng nhiều vụ việc học sinh bị xâm hại tình dục?

(Kiến Thức) -Thật đau lòng khi trong môi trường giáo dục vẫn được xem là an toàn sạch sẽ lại xuất hiện những "quỷ râu xanh" mang danh nghĩa thầy cô giáo xâm hại tình dục chính những học sinh của mình.

Thời gian qua dư luận cả nước vô cùng bức xúc phẫn nộ khi liên tiếp xảy ra những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, trong đó nạn nhân đa số là những học sinh.



Mới đây, dư luận cả nước phẫn nộ bởi một nam giáo viên trường THCS số 2 Thượng Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã nhiều lần quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp 8 ngay tại phòng trực bán trú tại trường dẫn đến nữ sinh lớp 8 mang thai.

Tại Nghệ An, công an địa phương cũng đang điều tra xác minh vụ việc hai nam sinh Trường THCS Nghi Phong (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 2 - trường tiểu học Nghi Phong khi cháu bé được phát hiện trong tình trạng hoảng loạn chỉ mặc áo, không mặc quần, nghi bị xâm hại.

Còn tại Bắc Ninh, dư luận cũng chấn động trước vụ việc một nữ sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2 (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) phải nhảy cầu tự tử sau khi bị một nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm với nữ sinh này.

Trường học nơi thầy giáo quan hệ nữ sinh lớp 8 đến mang thai.

Vụ việc một nữ sinh từ Hà Nội lên Lạng Sơn chơi với một người bạn quen qua mạng xã hội đã bị 6 thanh niên quan hệ tình dục.

Trước đó, tại Thái Bình, dư luận tiếp tục xôn xao khi vụ án cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế xâm hại tập thể nữ sinh ở Thái Bình được đưa ra xét xử. Đáng chú ý, TAND TP Thái Bình đã tuyên án Phạm Như Hiển (tên thường gọi là Kiểm, SN 1974) bị tuyên án 5 năm tù giam về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"; Phạm Đức Việt (SN 1974) nhận 2 năm 6 tháng tù giam về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"; Phạm Văn Lam (cựu Phó phòng PC46 Công an tỉnh Thái Bình) nhận án 3 năm tù, Từ Minh Tuyên nhận 2 năm tù theo Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Gần đây, dư luận trong nước vô cùng bức xúc và lên án hành vi của cựu Viện phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 ở TP.HCM. Mới đây, ông Linh đã bị khởi tố tội Dâm ô.

Trước đó, đối tượng Đỗ Mạnh Hùng có hành vi dùng vũ lực, dùng tay giữ má một nữ sinh đại học để ép hôn trái ý muốn trong thang máy một Chung cư tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ khi đối tượng này chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng.

Cùng với đó, hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục nữ sinh cũng xảy ra tại nhiều nơi như thầy giáo vỗ mông hàng loạt nữ sinh ở Bắc Giang, hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh tại Phú Thọ; thầy giáo nhắn tin gạ tình nữ sinh ở Thái Bình, cô giáo quan hệ yêu đương nam sinh ở Bình Thuận.

Hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục học sinh trên khiến dư luận phẫn nộ nhưng chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm" khi nhiều vụ việc khác gia đình không dám tố giác vì sợ ảnh hưởng đến con trẻ. Bởi theo thống kê, chỉ trong năm 2018 đã có hơn 1.500 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Một con số thực sự đáng báo động.

Thực trạng trên cho thấy, xâm hại tình dục học sinh không còn ở mức báo động mà đến lúc cần sự hành động quyết liệt của các cấp các ngành từ địa phương đến trung ương. Bởi qua những vụ việc đã xảy ra, các bậc phụ huynh có con nhỏ đều nơm nớp lo sợ khi những đối tượng xâm hại tình dục các học sinh rất nhiều thành phần từ hiệu trưởng, giáo viên, nam sinh đến cán bộ công an, thậm chí cả cựu lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành. Những hành vi xâm hại tình dục học sinh cũng rất đa dạng mà nếu các em không có kỹ năng phòng tránh rất dễ trở thành nạn nhân. Trong khi đó, độ tuổi học sinh bị xâm hại ngày càng nhỏ hơn, thậm chí học sinh lớp 2 đã bị xâm hại.

Đối tượng V.A. - thầy giáo bị tố cáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai 3 tháng. Ảnh Nông Nghiệp Việt Nam.

Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn xâm hại tình dục học sinh đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhức nhối? Làm thế nào để bảo vệ con em mình không bị xâm hại tình dục khi chính môi trường giáo dục vốn được coi là an toàn lại trở thành nơi các em bị xâm hại, chính những thầy cô giáo được ví như mẹ hiền lại hóa "quỷ râu xanh" xâm hại tình dục các em học sinh?

Muốn ngăn chặn đẩy lùi thực trạng học sinh bị xâm hại tình dục đầu tiên phải đặt vấn đề trách nhiệm. Trách nhiệm lớn nhất phải kể đến các đối tượng có hành vi xâm hại tình dục các học sinh. Tuy nhiên, trách nhiệm của các Bộ, ngành có chức năng bảo vệ trẻ em cũng không thể không nhắc đến. Bởi hiện nay, cả nước có đến 17 cơ quan phụ trách vấn đề bảo vệ trẻ em cùng hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em là “tương đối đầy đủ”. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn từ các cơ quan chức năng, nhưng tới nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nhiều vụ việc chưa được xử lý nghiêm minh, mức phạt quá nhẹ chưa đủ sức răn đe dẫn đến gia đình, nạn nhân ngại khai báo.

Trách nhiệm cũng thuộc về ngành giáo dục và các nhà trường khi môi trường giáo dục được coi là an toàn sạch sẽ lại xảy ra những vụ việc thầy giáo vốn là những người truyền dạy kiến thức làm người, rao giảng đạo đức phòng chống xâm hại tình dục lại có hành vi quan hệ, dâm ô học sinh ngay tại trường.

Khi nói đến trách nhiệm cũng không thể không nhắc đến các bậc phụ huynh. Bởi thực tế nhiều bậc phụ huynh xem nhẹ thiếu trang bị những kiến thức cho con em mình để tự bảo vệ khỏi vấn đề xâm hại tình dục. Ngoài ra còn có trách nhiệm của chính quyền địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh khi để xảy ra những sự việc học sinh bị xâm hại tình dục.

Bên cạnh đó, dù theo các quy định của pháp luật Việt Nam, mọi hành vi xâm hại tình dục trẻ em sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗ hổng và thiếu quy định rõ ràng về hành vi dâm ô trẻ em, khiêu dâm trẻ em. Thực tế trên thế giới, những hành vi xâm hại tình dục trẻ em phần lớn đều có chế tài và biện pháp xử lý rất nghiêm khắc như tại Pháp tội phạm phạm tội xâm hai, dâm ô trẻ em dưới 15 tuổi có thể bị phạt từ lên đến 20 năm tù giam. Trong khi đó, luật pháp Mỹ, lạm dụng tình dục trẻ em là bất hợp pháp ở tất cả các bang cũng như trong luật liên bang. Mỗi bang có những quy định cụ thể về khung hình phạt hình sự đối với tội phạm xâm hại trẻ em như phạt tù, nộp tiền phạt, ghi vào hồ sơ lưu trữ là một kẻ tấn công tình dục, giới hạn đi lại...Thậm chí, áp dụng cả "thiến hóa học" với các đối tượng phạm tội.

Để bảo vệ trẻ em, học sinh trước vấn nạn xâm hại tình dục, cần sự phối hợp đồng bộ giữa 17 cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em, sự phối hợp giữa nhà trường và các bậc phụ huynh. Quan trọng hơn, cần sớm hoàn chỉnh, bổ sung các quy định, chế tài phù hợp trong các văn bản pháp luật với các hành vi dâm ô xảy ra trong thực tiễn như vỗ mông, đặt tay vào vùng nhạy cảm...Đặc biệt, các gia đình cần trang bị kỹ năng sống, nguy cơ xâm hại tình dục để các em nâng cao ý thức cảnh giác, biết nhận diện khi gặp đối tượng khả nghi để phòng tránh.

Muốn ngăn chặn xâm hại tình dục học sinh, cần sự vào cuộc quyết liệt từ nhiều Bộ, ban, ngành, nhà trường, gia đình với nhiều hành động thực tế chứ không chỉ lên tiếng... rồi để đó.