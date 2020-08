Khởi tố, tạm giam đối tượng bắn 2 người thương vong ở Thái Nguyên

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội Giết người. Nông Văn Tú là hung thủ gây ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên. Theo lời khai của Tú, vào năm 2017, chị Trần Thị Trang (33 tuổi, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) nợ Tú 50 triệu tiền mặt nhưng chị này bỏ trốn và không có ý định trả, mặc dù Tú đã nhiều lần đòi. Sau đó, chị Trang có những lời lẽ thách thức Tú về việc không trả nợ. Cách đây 2 tháng, Tú gặp chị Trang ở chợ, do bức xúc nên Tú đánh "con nợ" gãy tay. Khi chị Trang vào viện, vợ Tú đến đưa 30 triệu đồng xin bỏ qua. Sau đó, chị Trang làm đơn trình báo lên Công an thành phố và đòi Tú thêm 160 triệu đồng để rút đơn. Theo đó, trừ 50 triệu đồng đã nợ trước đó đi, Tú phải đưa 130 triệu thì Trang mới rút đơn. Tuy nhiên, gia đình Tú chỉ góp đủ 120 triệu đồng và đã xin nhiều lần nhưng Trang không đồng ý. Tối 26/8, Tú hẹn chị Trang ra quán cà phê Mộc (tổ 7, phường Túc Duyên) để giải quyết. Quá trình trao đổi, chị Trang có lời nói thách thức nên Tú đã rút súng bắn chị Trang và anh Tùng (chồng chị Trang). Chị Trang, anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Trang không qua khỏi. Anh Tùng bị thương tại vùng ngực do bị 1 vết đạn bắn được chuyển xuống Hà Nọi tiếp tục cấp cứu. Sau khi gây án, Nông Văn Tú đã bỏ trốn sang địa phận tỉnh Bắc Giang với mục đích thông qua các mối quan hệ để trốn lên Lạng Sơn. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng trao đổi thông tin với các địa phương để chốt chặn, phong tỏa các tuyến đường nghi phạm có khả năng bỏ trốn. Với sự truy bắt quyết liệt, hơn 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nông Văn Tú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang), thu giữ tại hiện trường một khẩu súng dạng côn quay tự chế bắn đạn thể thao và một chiếc điện thoại. >>> Xem thêm video: Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn 2 người thương vong ở Thái Nguyên. Nguồn: VTC 14.

