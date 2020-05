Techcombank gián đoạn giao dịch Internet: GĐ Phùng Quang Hưng và văn hóa xin lỗi!

Gây phiền hà, bất tiện cho khách hàng do sự cố nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới dù nguyên nhân là do lượng khách hàng truy cập tăng cao cùng số lượng giao dịch tăng đột biến gấp 4 lần so với ngày thường tuy nhiên lời xin lỗi kịp thời của Giám đốc điều hành Techcombank là cần thiết. Đồng thời cho thấy, một điểm sáng thể hiện tầm văn hóa và đạo đức kinh doanh của lãnh đạo và Techcombank.