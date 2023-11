Đà Nẵng: Dấu hỏi chất lượng vật liệu thi công dự án cảng Liên Chiểu?

Đối với vấn đề an toàn trong thi công Bến cảng Liên Chiểu, theo Biên bản làm việc 28/10 và văn bản 1458 ngày 30/10, của BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng nêu rõ: N gày 28/10/2023, trong lúc vận chuyển, tập kết đá lên sà lan do nhà thầu thi công Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô thực hiện để xảy ra sự việc sà lan tuột neo và bị sóng biển đẩy ra xa bờ khiến xe chở vật liệu bị kẹt hẫng trên sà lan, gây mất an toàn lao động và an toàn cho phương tiện tham gia thi công.