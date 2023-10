Đà Nẵng: Hoang tàn công viên phần mềm nghìn tỷ

Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) nằm ở khu đất đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), diện tích hơn 28.000m2. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý. Tháng 10/2020, dự án được khởi công xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 799 tỷ đồng. Trong khi thi công, dự án được bổ sung thêm 186 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên gần 1.000 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục như khối tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng, khối tòa nhà văn phòng trụ sở 8 tầng ICT1, khối tòa nhà văn phòng trụ sở kết hợp khu cà phê 8 tầng ICT2 cùng hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh thảm cỏ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ… Dự án khi hoàn thành dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số. Tuy nhiên, tính đến tháng 10/2023, do phát sinh một số vướng mắc nên Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng vẫn chưa thể đưa vào vận hành. Tại buổi họp báo quý III ngày 25/10 của UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án Khu Công viên phần mềm số 2 được thành phố xem là công trình trọng điểm. Sau nhiều lần triển khai thu hút đầu tư, đấu giá không thành công, thành phố đã quyết định đầu tư từ ngân sách thành phố. Do đầu tư bằng ngân sách nên Công viên phần mềm số 2 là tài sản công. Tuy nhiên, đến bây giờ quy định của pháp luật về hành lang pháp lý về tài sản kết cấu hạ tầng công lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Theo ông Phong, để tháo gỡ vướng mắc này, năm 2022, thành phố đã kiến nghị Thủ tướng. Đến tháng 3/2023, Thủ tướng đã đồng ý cho phép Đà Nẵng bổ sung nội dung này vào quy định cơ chế đặc thù. Trong thời gian chờ đợi các vướng mắc được tháo gỡ, công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng vẫn đang bỏ không, gây lãng phí lớn. Cỏ dại bắt đầu ngập lối tại Khu công viên phần mềm nghìn tỷ "chưa biết ngày hoạt động".

