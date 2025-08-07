Bản án cho hai kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ở Đà Nẵng

Mua ma túy từ TP HCM về Đà Nẵng để bán kiếm lời, Đào Ngọc Duy Anh và Đào Ngọc Lợi bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ lượng ma túy lớn.

Ngày 7/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (SN 1979) và Đào Ngọc Lợi (SN 1996) cùng trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (cũ), TP Đà Nẵng) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 7h10 ngày 23/4/2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện hai người đàn ông bước ra từ ngôi nhà số 114 đường Điện Biên Phủ, trong đó một người cầm kiện hàng trên tay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa nhiều loại ma túy tổng hợp, đồng thời tiến hành lập biên bản, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 19/4/2024, Duy Anh và Lợi đã bàn bạc việc mua ma túy từ TP HCM về Đà Nẵng để bán kiếm lời. Lợi là người trực tiếp liên hệ với một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) để đặt mua 100g ketamine với giá 48 triệu đồng, 15g methamphetamine với giá 45 triệu đồng và 38 gói “nước vui” với giá 32 triệu đồng, tổng cộng 125 triệu đồng, toàn bộ số tiền được cho nợ.

Ngày 21/4/2024, Tuấn gửi kiện hàng qua một nhà xe từ TP HCM ra Đà Nẵng, đồng thời gửi hình ảnh kiện hàng để nhận diện. Sáng 23/4, Lợi đến trực tiếp làm việc với nhà xe và nhận được kiện hàng rồi giao lại cho Duy Anh mang về, cả hai bị bắt tại chỗ.

Duy Anh khai còn cất giấu thêm 93 viên thuốc lắc tại phòng ở trong nhà thờ tộc, với tổng khối lượng 36,244g Methamphetamine. Đối tượng khai vào khoảng tháng 12/2023, một người bạn tên Tí (không rõ lai lịch) đưa số ma túy này cho bị cáo sau một bữa nhậu trị giá 4,5 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Duy Anh mức án chung thân, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Đào Ngọc Lợi 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

