Bài thi môn Ngữ văn sáng nay, nhiều em đạt điểm 7, 8 nằm trong tầm tay

Sáng nay (11/6), thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ Văn trong thời gian 120 phút. Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống tại các điểm thi ngay sau tiếng chuông báo hết giờ, bầu không khí lo âu trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ vì đề thi vừa sức, nhiều em làm bài tốt.
98,79% thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 em.
Chiều 10/6, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia (Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ thông tin nhanh về ngày làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cả nước có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776, với 2.478 điểm thi, tổng số 54.409 phòng thi. Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Có tổng số 1.208.968 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%,
Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ đến Điểm thi để nhận phòng thi và làm thủ tục dự thi vào chiều nay, ngày 10/6.
Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, 14h hôm nay, thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế, đính chính sai sót (nếu có)... trước ngày thi chính thức.
Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Thay đổi lớn về phương thức tính điểm xét tuyển
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chuyển sang hình thức mới với đề thi theo chương trình mới, thay đổi cách tính điểm học bạ, "siết" đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ...
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử: Năm thứ hai áp dụng hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời là năm đầu tiên chấm dứt hoàn toàn giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình cũ - mới.
Với quy mô vượt mốc 1,2 triệu thí sinh, kỳ thi năm nay không chỉ đơn thuần là một đợt sát hạch cuối cấp mà đã thực sự lột xác trở thành một hệ thống đánh giá năng lực tinh gọn, tăng tối đa quyền lựa chọn cho người học, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và định hình lại phương thức tuyển sinh đại học tại Việt Nam.
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