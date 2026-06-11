Bài thi môn Ngữ văn sáng nay, nhiều em đạt điểm 7, 8 nằm trong tầm tay

Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 em.

Chiều 10/6, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia (Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ thông tin nhanh về ngày làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cả nước có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776, với 2.478 điểm thi, tổng số 54.409 phòng thi. Chiều 10/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Có tổng số 1.208.968 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%,