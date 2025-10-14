Bãi thải mỏ sắt ở Thái Nguyên bị nứt, người dân nhanh chân di dời

Chính quyền địa phương ghi nhận tại bãi thải tầng 49 có vết nứt và nước tràn qua thân moong tại 2 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sáng 14/10, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước tình trạng khu vực bãi thải Mỏ sắt Trại Cau (Công ty Giang thép Thái Nguyên) xuất hiện vết nứt, có nguy cơ gây mất an toàn, đe dọa đến tài sản và tính mạng người dân sinh sống, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

"Trong sáng nay chính quyền xã cũng đang họp và nghe chỉ đạo của UBND tỉnh về vấn đề này", Chủ tịch UBND xã Trại Cau thông tin.

Được biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực bãi thải của Mỏ sắt Trại Cau (xã Trại Cau, Thái Nguyên) xuất hiện vết nứt và nước tràn trên bề mặt.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận tại bãi thải tầng 49 có vết nứt và nước tràn qua thân moong tại 2 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phía UBND xã Trại Cau đã đề nghị đơn vị rà soát, xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, cắm biển cảnh báo. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hồ lắng, bãi thải, bờ moong và các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý.

Cũng tại Thái Nguyên, trước đó, sáng 7/10, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn đang mưa lớn. Đập chứa bùn thải bị vỡ khiến lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn ra khu dân cư, gây ngập đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối.