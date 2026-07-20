Bahrain, Kuwait tuyên bố đánh chặn nhiều cuộc tấn công từ Iran

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Bahrain và Kuwait vừa tuyên bố đã đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công đường không từ Iran trong ngày 19/7.

Trong một diễn biến căng thẳng mới nhất trên cục diện địa chính trị khu vực, giới chức Bahrain và Kuwait đã xác nhận việc đánh chặn hiệu quả các cuộc tấn công đường không quy mô lớn xuất phát từ Iran vào ngày 19/7. Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ tiến hành các đợt oanh tạc chiến lược nhằm vào các mục tiêu tại Iran trong đêm 18/7.

Lực lượng Phòng vệ Bahrain đã phát đi thông báo chính thức về việc ngăn chặn và phá hủy nhiều phương tiện tấn công đường không của Iran. Các đơn vị vũ trang của Bahrain được cho là đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất. Hãng tin CNN dẫn lời Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain, kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, tránh tiếp cận các vật thể lạ hoặc mảnh vỡ có thể còn sót lại từ vụ tấn công. Cơ quan chức năng đề nghị người dân thông báo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào.

Sáng ngày 19/7, tiếng còi báo động vang lên liên tục tại Bahrain, đánh dấu lần cảnh báo thứ bảy chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Bộ Nội vụ Bahrain đã khẩn trương hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến các địa điểm an toàn lân cận.

Được biết, Bahrain là quốc gia đặt nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, do đó thường xuyên trở thành mục tiêu nhắm đến của các hoạt động trả đũa từ phía Iran.

Cùng ngày, quân đội Kuwait cũng cho biết lực lượng vũ trang nước này đã thành công trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái. Kuwait đã liên tục đối mặt với các cuộc tấn công tương tự từ Iran trong những ngày gần đây.

Thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội Kuwait giải thích rằng "bất kỳ tiếng nổ nào nghe thấy đều là do hệ thống phòng không của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu thù địch".

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Washington và Tehran đang có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng. Trong suốt 8 đêm liên tiếp, Mỹ đã tiến hành oanh tạc các địa điểm chiến lược bên trong lãnh thổ Iran. Đổi lại, Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở và căn cứ quân sự mà họ cáo buộc do Mỹ sử dụng tại nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Kuwait, Bahrain và Oman.

Tình hình căng thẳng này tiếp tục leo thang bất chấp nỗ lực hòa giải của Pakistan thông qua bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 6, với mục tiêu chấm dứt xung đột và hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.