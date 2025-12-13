Hai xe tải tông nhau trên cao tốc ở Lâm Đồng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra va chạm, một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, khiến giao thông bị gián đoạn.

Sáng 13/12, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 2 xe tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến km153, xe tải giao hàng va chạm vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng, khiến phần đầu cabin xe tải giao hàng bị biến dạng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải giao hàng bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng xe cẩu cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cabin đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 – Cục CSGT) tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm đóng đoạn cao tốc từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục lưu thông.