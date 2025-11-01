Hà Nội

Xã hội

Một hộ dân ở Hải Phòng xây dựng công trình vi phạm hành lang thoát lũ

Mới đây, UBND xã Quyết Thắng (Hải Phòng) vừa có buổi làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý vụ vi phạm hành lang thoát lũ.

Hải Ninh

Báo cáo của Phòng Kinh tế xã Quyết Thắng, hộ bà Quách Thị Pháp có hành vi xây dựng công trình vi phạm trong hành lang thoát lũ.

Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng Đặng Văn Khởi yêu cầu Hạt Quản lý đê điều khu vực Tiên Lãng tuyên truyền, vận động hộ vi phạm tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước 15h ngày 31/10/2025.

66655.jpg
Công trình vi phạm hành lang thoát lũ của hộ bà Quách Thị Pháp tại thôn Lâm Cao, xã Quyết Thắng. (Ảnh: Phương Mai)

Cùng với đó, UBND xã Quyết Thắng cũng giao Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Quản lý đê điều kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính nếu hộ dân không chấp hành. Đồng thời giao Công an xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế tháo dỡ (nếu có).

UBND xã Quyết Thắng khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ, không để tái diễn vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và tiêu thoát nước trên địa bàn.

