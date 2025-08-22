Hà Nội

Xã hội

Khởi tố vụ án, điều tra tội giết người vụ thông chốt A80

Hai quái xế có hành vi thông chốt bảo vệ, tông trọng thương Đại úy CSCĐ trong dịp A80 bị điều tra tội giết người.

Thiên Tuấn

Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (18 tuổi, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-185200.png
Đối tượng Nguyễn Văn Quân.

Trước đó, lúc 20h10 ngày 21/8, Hoài Nam điều khiển xe máy chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường, phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú tông trực diện làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường.

Bước đầu xác định Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Video

Cảnh sát bắn chỉ thiên trấn áp nhóm "quái xế" cầm hung khí

Tổ công tác Cảnh sát 113 Công an TP.Đà Nẵng bắn chỉ thiên trấn áp nhóm "quái xế" chạy xe máy tốc độ cao trên đường, cầm hung khí gây rối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30p ngày 22/6, tiếp nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng về việc có một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao trên tuyến đường 2/9 hướng về Như Nguyệt, Tổ công tác Cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai tuần tra kiểm soát.

Khoảng 30 phút sau, Tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên với khoảng 30 đối tượng đi trên 15 xe máy di chuyển tốc độ cao, tháo biển kiểm soát, một số xe lấy khẩu trang y tế che biển kiểm soát.

Xã hội

Bắt thêm 10 đối tượng vụ hàng loạt "quái xế" náo loạn phố


Nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy che biển kiểm soát, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ dọc các tuyến phố...

Liên quan đến vụ hàng trăm "quái xế" gây náo loạn thành phố Cảng vào rạng sáng 15/6, ngày 18/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin Công an TP Hải Phòng, ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ thêm 10 đối tượng cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

ccacc88b5edce982b0cd-c326f9f6ee31493fabd1f289a5be616c.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xã hội

Bắt giữ 5 đối tượng trong vụ hàng loạt 'quái xế' náo loạn phố

Nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy che biển kiểm soát, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ dọc các tuyến phố...

Liên quan tới nhóm các quái xế tụ tập, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ gây náo loạn phố trung tâm, ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Phạm Bá Hiếu (SN 1999), Bùi Anh Trung (SN 2004), Vũ Thị Hà (SN 2003), Đỗ Duy Hưng (SN 2003) và Trần Anh Vũ (SN 2002) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

capture-6820.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
