Khởi tố vụ án, điều tra tội giết người vụ thông chốt A80

Hai quái xế có hành vi thông chốt bảo vệ, tông trọng thương Đại úy CSCĐ trong dịp A80 bị điều tra tội giết người.

Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (18 tuổi, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân.

Trước đó, lúc 20h10 ngày 21/8, Hoài Nam điều khiển xe máy chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường, phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động. Cú tông trực diện làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường.

Bước đầu xác định Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.