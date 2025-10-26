Bà Harris có thể sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà có thể sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống sau thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

RT đưa tin ngày 26/10, trong cuộc phỏng vấn với BBC vào ngày 25/10, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, 61 tuổi, cho biết bà chắc chắn thế giới sẽ thấy một người phụ nữ nắm quyền tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi liệu bà có thể là người đó hay không, bà Harris trả lời: "Có thể", và nói thêm rằng bà vẫn chưa quyết định có tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2028 hay không.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Pool.

"Tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi đã sống cuộc đời phục vụ người dân và điều đó đã ăn sâu vào tôi. Tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì trong tương lai ngoài những gì tôi đang làm hiện tại", bà nói tiếp.

Bà Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2024 sau khi ông Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Harris sau đó thua ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024.

Khi cuộc đua tổng thống tiếp theo vẫn còn cách 3 năm nữa, giới truyền thông đã suy đoán rằng các ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2028 có thể bao gồm bà Harris, Thống đốc California Gavin Newsom và Đại diện New York Alexandria Ocasio-Cortez.

Trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio được đánh giá là những ứng cử viên chủ chốt có nhiều khả năng nhất. Bản thân ông Trump từng ám chỉ rằng ông có thể tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định Tổng thống chỉ được phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ.

