Thế giới

Tổng thống Trump nói lý do cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary.

An An (Theo RT)

Theo RT, Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin tại Budapest, nói rằng ông không tin các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả mong muốn ở giai đoạn đối thoại này.

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra thông báo này trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 22/10, nói rằng hội nghị thượng đỉnh dự kiến ở Hungary "không phù hợp".

"Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn nên đã hủy chuyến đi", ông Trump nói.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: VG.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng gặp nhà lãnh đạo Nga Putin sau này. "Chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tương lai", ông nói thêm, không nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp.

Kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump lần đầu tiên được công bố vào tuần trước, sau khi hai nhà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết thượng đỉnh Nga-Mỹ cần phải được tiến hành "một cách nghiêm túc", nhấn mạnh rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo "không nên bị lãng phí", vì cả hai Tổng thống "đều quen với việc nỗ lực để đạt được kết quả".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ vọng sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
