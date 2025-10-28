Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ba 'con nghiện' ở Nghệ An rủ nhau tàng trữ ma túy để sử dụng

Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) vừa bắt quả tang 03 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thanh Hà

Ngày 28/10, thông tin từ Công an xã Hợp Minh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng gồm Trần Khắc Danh (SN 1986, trú xã Vân Tụ), Lê Xuân Cảnh (SN 1990, trú xã Bạch Hà) và Trương Văn Cương (SN 1990, xã Văn Kiều) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

images2051962-1.jpg
Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua nắm tình hình phát hiện một số đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an xã Hợp Minh tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại nhà riêng, thu giữ 02 gói nilong, bên trong có chứa 103 viên hồng phiến và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 03 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng, số còn lại các đối tượng cất giấu tại nhà thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #con nghiện #ma túy #tàng trữ #sử dụng #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Kiểm tra con ngõ ở Hải Phòng, phát hiện 9 đối tượng dương tính ma túy

Công an phường Hồng Bàng khi tổng kiểm tra hành chính tại khu vực ngõ 350 đường Hùng Vương đã phát hiện 9 đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy.

Ngày 27/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, vào lúc 19h35 ngày 24/10, tại khu vực chân cầu Bính (phường Hồng Bàng, Hải Phòng), Công an phường Hồng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – CATP bắt giữ Vũ Nhân Cường (sinh năm 1982, trú tại phường Hoà Bình, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 0,33g heroin.

2333.png
Các đối tượng Thu và Cường
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và hơn 2 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

capture-735.png
Tang vật bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hải và Nguyễn Văn Hùng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới