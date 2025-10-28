Ba 'con nghiện' ở Nghệ An rủ nhau tàng trữ ma túy để sử dụng

Ngày 28/10, thông tin từ Công an xã Hợp Minh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng gồm Trần Khắc Danh (SN 1986, trú xã Vân Tụ), Lê Xuân Cảnh (SN 1990, trú xã Bạch Hà) và Trương Văn Cương (SN 1990, xã Văn Kiều) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua nắm tình hình phát hiện một số đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an xã Hợp Minh tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại nhà riêng, thu giữ 02 gói nilong, bên trong có chứa 103 viên hồng phiến và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 03 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng, số còn lại các đối tượng cất giấu tại nhà thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

