Xã hội

Kiểm tra con ngõ ở Hải Phòng, phát hiện 9 đối tượng dương tính ma túy

Công an phường Hồng Bàng khi tổng kiểm tra hành chính tại khu vực ngõ 350 đường Hùng Vương đã phát hiện 9 đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy.

Hải Ninh

Ngày 27/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, vào lúc 19h35 ngày 24/10, tại khu vực chân cầu Bính (phường Hồng Bàng, Hải Phòng), Công an phường Hồng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – CATP bắt giữ Vũ Nhân Cường (sinh năm 1982, trú tại phường Hoà Bình, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 0,33g heroin.

2333.png
Các đối tượng Thu và Cường

Qua đấu tranh mở rộng án, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, gồm: Ngô Thị Thu (sinh năm 1955, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng), thu giữ 1 gói chứa 0,19g heroin và Lê Văn Liều (sinh năm 1976, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng (thu giữ 1 túi nilon chứa 10,83g heroin.

Tiếp theo, tại khu vực ngách 3 ngõ 350, Công an phường Hồng Bàng bắt đối tượng Lò Văn Mạnh (sinh năm 2003, trú tại Huổi Cuổi, Quỳnh Nhai, Sơn La) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 0,23g heroin.

4333.jpg
Tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng Ngô Thị Thu và Lê Văn Liều

Đáng chú ý, hồi 21h45 cùng ngày, Công an phường Hồng Bàng cũng đã tiến hành tổng kiểm tra hành chính tại khu vực ngõ 350 đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, đã phát hiện 9 đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy.

Công an phường Hồng Bàng đang tiến hành xử lý các vụ việc, đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

#Hải Phòng #ma túy #kiểm tra hành chính #đối tượng ma túy #ngõ 350 Hùng Vương #công an Hải Phòng

