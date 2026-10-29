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Kinh doanh - Địa ốc

Apple ra mắt MacBook Pro 14 inch và iMac trang bị chip M6 giá cả ra sao?

Apple chính thức giới thiệu thế hệ MacBook Pro 14 inch và iMac mới với vi xử lý M6 2 nm, gia tăng mạnh mẽ hiệu năng xử lý AI.

Bảo Châu

Sau khi trình làng dòng iPad mini màn hình OLED, Apple tiếp tục làm mới dải sản phẩm máy tính khi đưa vi xử lý M6 lên phiên bản iMac 2026 và MacBook Pro 14 inch. Dù sở hữu khả năng xử lý đồ họa lẫn AI cục bộ mạnh vượt trội nhờ con chip 2 nm đầu tiên của hãng, hai dòng máy này vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế, bảng màu truyền thống và mức giá niêm yết không đổi so với thế hệ chạy chip M5.

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Ảnh: Apple

Được ra mắt lần đầu cùng Mac mini vào cuối tháng 8, chip M6 đánh dấu mốc Apple bắt đầu ứng dụng kiến trúc 2 nm,giúp tối ưu mật độ bóng bán dẫn và gia tăng hiệu suất năng lượng. Vi xử lý này bổ sung thêm hai lõi so với M5 và là con chip đầu tiên tích hợp đủ ba nhóm lõi CPU, bao gồm hai lõi siêu xử lý, bốn lõi hiệu năng cùng sáu lõi tiết kiệm năng lượng. Trong đó, hai lõi siêu xử lý tập trung gánh các tác vụ đơn luồng, giúp M6 đạt tốc độ đơn luồng nhanh nhất thế giới và cho hiệu năng đa luồng vượt 1,2 lần thế hệ M5.

Khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo trên M6 nhận nâng cấp lớn khi từng lõi CPU đều tích hợp bộ tăng tốc Neural Accelerator, giúp GPU đạt hiệu năng tính toán AI tối đa tăng 30% so với M5. Kiến trúc GPU mới cũng được bổ sung bộ nhớ đệm động, lõi đổ bóng cải tiến, công nghệ dò tia phần cứng và hỗ trợ xử lý định dạng FP8 trực tiếp. Ngoài ra, băng thông bộ nhớ hợp nhất 32 GB trên chip M6 đạt 170 GB/giây, nhanh hơn 10% so với M5. Trên MacBook Pro 14 inch mới, phiên bản M6 sở hữu cấu hình 12 lõi CPU và 12 lõi GPU, thay thế cho chuẩn 10 lõi CPU và 10 lõi GPU của bản M5 tiền nhiệm.

Nhờ vi xử lý mới, cả MacBook Pro 14 inch và iMac 2026 đều được trang bị chuẩn kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6 cùng ổ cứng SSD tốc độ cao hơn. Dòng MacBook Pro 14 inch ghi nhận thời lượng pin tới 24 tiếng, tương đương mẫu MacBook Air dù có hiệu năng vận hành mạnh mẽ hơn nhiều. Trong khi đó, việc chuyển thẳng từ chip M4 lên M6 giúp iMac mới bứt phá mạnh mẽ khi hiệu năng đồ họa tăng gấp đôi, khả năng xử lý AI trên thiết bị tăng gấp 5 lần và tốc độ đọc ghi SSD tăng gấp hai lần thế hệ ra mắt cuối năm 2024 nhờ chuẩn PCIe 5.0.

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Mac 2026 duy trì kiểu dáng cũ cùng 7 tùy chọn màu sắc. (Ảnh: Apple)

iMac 2026 duy trì kiểu dáng cũ cùng 7 tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, xanh lá cây, hồng, vàng, tím, cam và bạc. Thiết bị tích hợp hai cổng Thunderbolt 4, không trang bị chuẩn Thunderbolt 5 như các dòng máy cao cấp khác và người dùng vẫn phải trả thêm phí nếu muốn sở hữu cổng Gigabit Ethernet.

Về chi phí, MacBook Pro 14 inch chip M6 có giá khởi điểm từ 55 triệu đồng, riêng đối với học sinh, sinh viên và nhân sự công tác trong ngành giáo dục, mức giá ưu đãi được áp dụng từ 52,25 triệu đồng. Mức giá này tương đương bản M5 sau đợt điều chỉnh hồi tháng 6, nhưng dung lượng SSD tiêu chuẩn đã được nâng gấp đôi lên 1 TB. Mẫu iMac 2026 có giá niêm yết từ 42 triệu đồng cho bản GPU 10 lõi / CPU 10 lõi và từ 47 triệu đồng cho bản 12 lõi, trong khi mức giá ưu đãi dành cho đối tượng người dùng thuộc khối giáo dục lần lượt là từ 40,1 và 44,2 triệu đồng.

Thời điểm sản phẩm chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam hiện chưa được công bố.

Mời quý độc giả xem video: Phụ kiện điện thoại: Chọn đúng, dùng an toàn/ Nguồn: VTV24
#Apple M6 #MacBook Pro 14 inch #iMac 2026 #chip 2 nm #hiệu năng AI #giá MacBook Pro

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