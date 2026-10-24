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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường đồ dùng trẻ em cao cấp đứng vững trước đà suy thoái

Trái ngược với xu hướng sụt giảm kỷ lục của tỷ lệ sinh, ngành công nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ dùng trẻ em lại đang trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ

Trái ngược với xu hướng sụt giảm kỷ lục của tỷ lệ sinh tại nhiều quốc gia, ngành công nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ dùng trẻ em lại đang trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Việc người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các dòng sản phẩm tã lót không độc hại, quần áo từ sợi tự nhiên hay xe đẩy đắt đỏ đã biến nhóm hàng này thành phân khúc tăng trưởng bền vững, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

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Ảnh minh hoạ.

Sự chuyển dịch từ số lượng sang giá trị tiêu dùng

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor chỉ ra rằng thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ em trên toàn cầu đã đạt 23,4 tỷ USD vào năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 18,9 tỷ USD của năm 2020. Trong khoảng thời gian này, các sản phẩm cao cấp liên tục mở rộng thị phần, tăng từ 10% lên 10,8%. Sự gia tăng dù nhỏ về tỷ lệ phần trăm cũng mang lại nguồn doanh thu hàng triệu USD cho các doanh nghiệp trong ngành.

Động lực chính đằng sau sự chuyển dịch này đến từ việc độ tuổi bước vào giai đoạn làm cha mẹ của người tiêu dùng hiện đại ngày càng cao hơn so với các thế hệ trước. Nguồn thu nhập khả dụng dồi dào cùng tâm lý sinh ít con khiến phụ huynh có xu hướng ưu tiên chất lượng và độ an toàn lên hàng đầu. Theo đại diện thương hiệu tã cao cấp Coterie, xu hướng tiêu dùng hiện nay đã chuyển hẳn từ số lượng sang giá trị, nơi người mua sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian và tài chính hơn cho từng sản phẩm.

Thực tế thị trường cũng chứng minh đồ dùng cho trẻ sơ sinh là nhóm hàng cuối cùng bị cắt giảm khi lạm phát gia tăng. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của PYMNTS Intelligence ghi nhận chỉ 8% người mua sắm tại Mỹ cân nhắc hạ cấp sản phẩm dành cho em bé để tiết kiệm chi phí, thấp hơn rất nhiều so với mức 40% ở nhóm mặt hàng thời trang và phụ kiện người lớn.

Biểu tượng cao cấp và phương thức thể hiện bản thân

Bên cạnh giá trị sử dụng thuần túy, các sản phẩm dành cho em bé đang dần thay thế những mặt hàng xa xỉ truyền thống để trở thành biểu tượng cao cấp mới. Xu hướng này khởi nguồn từ các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp như Nhật Bản, Hàn Quốc trước khi lan rộng sang các thị trường phương Tây. Việc lập gia đình và nuôi con trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ được người tiêu dùng tái định nghĩa như một cột mốc đặc biệt, kéo theo nhu cầu thể hiện bản thân qua các vật dụng hằng ngày.

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Ảnh: Bugaboo

Nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ và các hãng đồ dùng trẻ em đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý này thông qua các màn hợp tác đắt giá. Những chiếc địu em bé có giá hàng trăm USD hay các dòng xe đẩy phiên bản giới hạn kết hợp cùng thương hiệu xe sang hiện mang giá trị biểu tượng không kém các mẫu túi xách cao cấp.

Trong bối cảnh chi tiêu dành cho các mặt hàng xa xỉ truyền thống có dấu hiệu chững lại, việc đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc trẻ em được xem là lời khẳng định về một lối sống chỉn chu và trọn vẹn. Ngành hàng này nhờ đó không chỉ duy trì sức hút ổn định mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp bán lẻ và thương hiệu thời trang định hình hệ sinh thái phong cách sống toàn diện.

Xu hướng tiêu dùng cao cấp tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, sự sụt giảm tỷ lệ sinh tại các đô thị lớn cùng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu cũng đang thúc đẩy làn sóng tiêu dùng tương tự. Giới trẻ Việt Nam khi bước vào giai đoạn làm cha mẹ ngày càng chú trọng đến các tiêu chuẩn an toàn, nguồn gốc hữu cơ và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Khảo sát tại các hệ thống siêu thị mẹ và bé cùng các sàn thương mại điện tử trong nước cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của các dòng tã hữu cơ, thực phẩm ăn dặm nhập khẩu và xe đẩy thông minh phân khúc trung và cao cấp. Việc sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm đắt tiền không chỉ thể hiện mức sống nâng cao của các gia đình trẻ Việt Nam, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy nuôi dạy con, tập trung tối đa nguồn lực để mang lại những điều kiện phát triển tốt nhất cho số lượng con cái ít hơn.

Mời quý độc giả xem video: Phát hiện hóa chất độc hại trong sản phẩm thời trang cho trẻ em/ Nguồn: VTV24
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