Ảnh vệ tinh khu nhà cho binh sĩ Mỹ tại Kuwait bị Iran đánh sập

Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy hai khu nhà cho lính Mỹ tại căn cứ Kuwait bị phá hủy, sau khi Iran tuyên bố tập kích địa điểm này.

Ngày 7/9, Soar, nền tảng bản đồ số của Australia đã đăng tải các bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait ngày 25/8 và 3/9, cho thấy hai công trình dường như là nhà ở dạng container (CHU) dành cho lực lượng đồn trú của Mỹ bị phá hủy.

"So sánh ảnh từ ngày 25/8 đến 3/9, có thể thấy hai khu nhà trong doanh trại đã bị phá hủy hoàn toàn, mảnh vỡ của một trong hai tòa CHU đang được dọn dẹp", Soar cho hay. Một công trình lớn gần đó cũng có dấu hiệu hư hại, dường như là do những cuộc tập kích trước ngày 25/8.

Hai công trình bị phá hủy (khoanh đỏ) tại căn cứ Ali Al Salem trong ảnh vệ tinh chụp hôm 3/9. Ảnh: Soar

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, và giới chức Kuwait chưa bình luận về bức ảnh.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 2/9 tuyên bố tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay quân sự Ali Al Salem, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công trước đó của Mỹ.

IRGC cho biết mục tiêu là "sở chỉ huy và nhà ở của chỉ huy Mỹ" tại căn cứ, thêm rằng cuộc tập kích đã khiến một số quân nhân thiệt mạng, gây cháy nhà chứa và khu vực triển khai UAV, cũng như phá hủy một số phi cơ trinh sát đóng tại căn cứ.

OSINTdefender, tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi dữ liệu nguồn mở về chiến sự, cho biết CHU được dùng làm nơi ở cho binh sĩ Mỹ tại nhiều căn cứ đồn trú tại nước ngoài, trong đó có hầu hết cơ sở tại Trung Đông.

"Chúng hầu như không có khả năng chống chịu UAV tự sát, chứ chưa nói đến tên lửa đạn đạo", tài khoản này cho hay.

Nhà ở thiếu kiên cố được cho là một trong các nguyên nhân khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tập kích của Iran nhằm vào căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan hồi tháng 7.

Thiệt hại tại căn cứ Muwaffaq Salti trong ảnh vệ tinh công bố hôm 20/7. Ảnh: X/EGYOSINT

Giao tranh giữa Washington và Tehran bùng phát trở lại sau khi Mỹ cuối tháng trước tập kích các bệ phóng rocket tại đảo Larak của Iran, với lý do phát hiện quân nhân đối phương đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi vào eo biển Hormuz.

CENTCOM hôm 5/9 thông báo Iran đã tập kích bất thành hai chiến hạm Mỹ, gồm một tàu sân bay và một khu trục hạm, và đáp trả bằng cách tấn công ba tàu dầu được cho là có liên hệ với IRGC.

Tehran cũng nhanh chóng trả đũa, tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu dầu di chuyển trên "tuyến đường trái phép" ở eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu có liên hệ với Mỹ ở các khu vực khác.

IRGC hôm 6/9 thông báo đã tấn công một xuồng không người lái Mỹ khi phương tiện này tìm cách đi vào eo biển Hormuz, song CENTCOM gọi đây là thông tin "hoàn toàn bịa đặt".