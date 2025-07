Ảnh hưởng bão số 3, lũ dâng cao ở Nghệ An

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 3 gây sạt lở, ngập sâu, giao thông bị chia cắt ở các xã miền núi Nghệ An khiến 1 người chết, 1 người mất tích và thiệt hại nhiều về tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, ngày 22/7, bão số 3 gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông, điện trên địa bàn tỉnh. Mưa lũ khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Nạn nhân mất tích vào khoảng 16h chiều ngày (22/7) là bà Lỳ Y D., 70 tuổi, trú tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, Nghệ An.

Khe Huồi Yên tại bản Huồi Pốc nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nặm Cắn, ông Xã Văn Lương, vào thời điểm trên nạn nhân Lỳ Y D. cùng con gái trên đường đi rẫy về, khi qua khe Huồi Yên tại bản Huồi Pốc thì bà D. bị nước cuốn trôi, còn người con gái bơi được vào bờ thoát nạn.

Sau sự việc chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an địa phương tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả, ông Lương thông tin thêm.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên trong điều kiện mưa to, trời tối, nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, chưa có kết quả.



Mưa lũ đã làm 161 nhà bị thiệt hại ở các xã Bạch Ngọc, Quang Đồng, Yên Thành, Vĩnh Tường, Yên Thành, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Hữu Kiệm, Mường Xén. Có 48 nhà bị ngập nước ở các xã Châu Bình, Nghĩa Hưng, Nhôn Mai.

Mưa lũ khiến hàng chục vị trí Quốc lộ 16, tỉnh lộ bị sạt lở taluy dương và âm cùng hàng loạt cầu tràn bị ngập sâu không thể lưu thông. Có 2 cầu dân sinh bị hư hỏng do lũ cuốn ở xã Nhôn Mai và xã Mường Quàng khiến người dân trong bản bị cô lập.

Hiện mưa lũ trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Theo dự báo từ đêm 22/7 đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.