Ăn tiết canh, uống rượu, người đàn ông 47 tuổi mắc viêm tụy cấp

Sau bữa nhậu có rượu, thịt và tiết canh dê, người đàn ông 47 tuổi đau bụng dữ dội, bụng chướng, được chẩn đoán viêm tụy cấp độ D.

Đau bụng dữ dội sau bữa nhậu

Nam bệnh nhân 47 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ, phải nhập viện cấp cứu sau một bữa ăn có rượu, thịt và tiết canh dê.

Sau khi uống rượu và ăn uống, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, kèm chướng bụng. Tại cơ sở y tế, các bác sĩ thăm khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính.

Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc viêm tụy cấp độ D theo phân loại Balthazar. Đây là mức độ tổn thương tụy cấp cần được điều trị tích cực và theo dõi sát để phát hiện sớm các biến chứng.

Bệnh nhân được đặt sonde dạ dày, truyền dịch và điều trị bằng thuốc theo phác đồ. Sau 5 ngày, tình trạng đau bụng giảm, bụng mềm. Người bệnh tiếp tục được theo dõi nhằm kiểm soát tình trạng viêm.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Vì sao rượu và bữa ăn nhiều đạm, chất béo có thể gây viêm tụy đe dọa tính mạng?

Theo BSCKII Nguyễn Đình Sơn, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính của nhu mô tụy. Bệnh thường xuất hiện sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đạm, đặc biệt khi kết hợp với uống rượu bia.

Bác sĩ Sơn giải thích, bình thường tuyến tụy tiết các men tiêu hóa dưới dạng tiền men. Những tiền men này chỉ được hoạt hóa khi xuống tá tràng, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn.

Khi ăn quá nhiều chất béo, nhiều đạm, các tế bào tuyến tụy có thể tăng đáp ứng với những chất kích thích như cholecystokinin và acetylcholine. Nếu men trypsin bị hoạt hóa ngay trong tuyến tụy, nó tiếp tục hoạt hóa hàng loạt men tiêu hóa khác.

Quá trình này có thể khiến các men tiêu hóa tác động ngay lên mô tụy, gây tổn thương và hiện tượng tự tiêu hủy mô tụy, từ đó dẫn đến viêm tụy cấp.

Không phải mọi trường hợp ăn nhiều đạm, chất béo đều dẫn đến viêm tụy cấp. Tuy nhiên, rượu bia và chế độ ăn uống không hợp lý là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ, đặc biệt ở người đã từng mắc viêm tụy hoặc có các yếu tố nguy cơ khác.

BSCKII Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, viêm tụy cấp không chỉ gây đau bụng mà có thể diễn biến nặng trong thời gian ngắn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây sốc, suy hô hấp, xuất huyết, nhiễm trùng tại tuyến tụy, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Cách chủ động phòng nguy cơ viêm tụy Hạn chế hoặc ngừng uống rượu, đặc biệt ở người từng mắc hoặc có nguy cơ viêm tụy. Không hút thuốc lá. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế chất béo; tăng rau xanh, trái cây và ngũ cốc. Uống đủ nước để phòng mất nước. Bổ sung vitamin, khoáng chất khi cần theo hướng dẫn của bác sĩ. Tẩy giun định kỳ 4–6 tháng/lần theo khuyến cáo của cơ sở y tế. Khi có đau bụng dữ dội, chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn nhiều, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

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