Sỏi mật tái phát sau nhiều năm, cụ ông 71 tuổi mổ cấp cứu vì biến chứng nặng

Trước khi nhập viện khoảng 2 giờ, cụ Đ.V.P đột ngột xuất hiện đau vùng thượng vị, sau đó cơn đau tăng dần, lan xuống hạ sườn phải và ra sau lưng, kèm sốt cao 39°C, buồn nôn liên tục.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân từng mổ mở lấy sỏi ống mật chủ, cắt túi mật và nhiều lần ghi nhận tình trạng tăng men gan.

Kết quả xét nghiệm tại Khoa Cấp cứu cho thấy người bệnh bị nhiễm trùng đường mật nặng với số lượng bạch cầu tăng lên 13,9 G/L, chỉ số phản ứng viêm CRP đạt 126,2 mg/L, cao gấp hàng chục lần bình thường.

Hình ảnh siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng phát hiện ống mật chủ giãn tới 19 mm (bình thường dưới 7 mm), đoạn thấp có viên sỏi kích thước khoảng 12 mm gây tắc nghẽn hoàn toàn đường mật. Bên cạnh đó, ống tụy giãn 6 mm, đường mật trong gan có nhiều sỏi, đồng thời ghi nhận nang nhỏ và giãn nhẹ đài bể thận phải độ I.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp và nhiễm trùng đường mật cấp do sỏi mật tái phát, chỉ định mổ cấp cứu mở ống mật chủ lấy sỏi và đặt dẫn lưu Kehr.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, đây là trường hợp tương đối phức tạp do bệnh nhân từng phẫu thuật đường mật trước đó, khiến các tổ chức trong ổ bụng dính nhiều, làm thay đổi các mốc giải phẫu thông thường.

Ê-kíp đã lấy thành công viên sỏi kích thước 12 mm nằm ở đoạn thấp ống mật chủ cùng nhiều sỏi vụn và dịch mủ đường mật, giải phóng tình trạng tắc nghẽn và khôi phục lưu thông đường mật, lấy dịch mật làm xét nghiệm vi sinh.

Đồng thời, qua đường mở ống mật chủ, các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống mềm tán sỏi đường mật trong gan, bơm rửa sạch đường mật.

Để bảo đảm an toàn sau phẫu thuật, các bác sĩ đặt ống dẫn lưu Kehr (ống dẫn lưu hình chữ T) vào ống mật chủ.

Kết quả nuôi cấy dịch mật sau mổ xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn E.Coli đa kháng thuốc. Người bệnh được hội chẩn với chuyên khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp để lựa chọn phác đồ kháng sinh phù hợp.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe ông P. cải thiện rõ rệt. Người bệnh hết sốt, tỉnh táo, ăn uống tốt, có thể vận động nhẹ tại giường. Vết mổ khô, liền tốt, không còn chướng bụng hay đau bụng.

Đặc biệt, kết quả chụp X-quang đường mật qua ống Kehr cho thấy hệ thống đường mật đã lưu thông hoàn toàn, dịch mật xuống ruột tốt và không còn hình ảnh sỏi sót. Sau khi rút ống dẫn lưu Kehr ổn định, bệnh nhân dự kiến sẽ được xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Từ trường hợp trên, BSCKII Trần Thượng Việt cảnh báo, sỏi mật là bệnh lý có tỷ lệ tái phát cao, kể cả ở những người đã cắt túi mật hoặc từng phẫu thuật lấy sỏi đường mật.

Theo bác sĩ, sự thay đổi cơ địa, tình trạng ứ trệ dòng chảy dịch mật do sẹo xơ sau mổ hoặc nhiễm khuẩn đường mật là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hình thành sỏi mới.

Người có tiền sử sỏi mật cần tái khám định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hạ sườn phải, sốt, vàng da hoặc đau bụng dữ dội lan ra sau lưng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp hoại tử, sốc nhiễm khuẩn đường mật và suy đa tạng có thể đe dọa tính mạng.

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