An Giang: Công ty Thanh Ngọc liên tiếp được chỉ định 3 gói tư vấn giám sát

Theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai, trong khoảng trung tuần tháng 6/2026, Phòng Kinh tế xã Long Thạnh, tỉnh An Giang đã liên tiếp áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với nhiều gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và đều lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc thực hiện.
Doanh nghiệp có trụ sở tại thửa đất số T205, tờ bản đồ số 13, ấp Cạn Ngọn A, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ông Nguyễn Thanh Tùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 19/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Thạnh Trương Thành Đoàn ký Quyết định số 289/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02: Tư vấn giám sát gói thầu số 01 thuộc công trình Tuyến sông Cái Bé, ấp Cây Bàng (từ kênh Huế đến đất ông Liền), đoạn 1, hạng mục nạo vét kênh.
Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc được chỉ định thực hiện gói thầu với giá 10.463.911 đồng.
Chỉ 5 ngày sau, ngày 24/6/2026, Phòng Kinh tế xã Long Thạnh tiếp tục ban hành liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng doanh nghiệp. Tại Quyết định số 291/QĐ-PKT, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc được lựa chọn thực hiện gói thầu số 02 về tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01 thuộc công trình Kênh 5 Phải, kênh 9 Thị, kênh Ông Đệ, kênh Ông Lật, hạng mục nạo vét kênh tại ấp Cây Bàng, Đường Gỗ Vàm. Giá trúng thầu được phê duyệt là 9.880.616 đồng.
Cùng ngày, tại Quyết định số 292/QĐ-PKT, doanh nghiệp tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu số 02 tư vấn giám sát thi công công trình Kênh Tà Mách, địa bàn ấp Xẻo Chác, với giá trúng thầu 2.516.769 đồng.
Các gói thầu nêu trên đều có quy mô nhỏ, thuộc nhóm dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng và được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo các quyết định được công khai.
Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc đã tham gia 38 gói thầu trên phạm vi cả nước. Trong số này, doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ở cả hình thức độc lập và liên danh ở mức cao.
Thống kê từ hệ thống cũng cho thấy tỷ lệ giá trúng thầu bình quân so với giá gói thầu đạt khoảng 95,03%. Đây là chỉ số phản ánh mức chênh lệch giữa giá gói thầu được phê duyệt và giá trị trúng thầu theo dữ liệu công khai.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.