An Giang: Công ty Thanh Ngọc liên tiếp được chỉ định 3 gói tư vấn giám sát

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 6/2026, Phòng Kinh tế xã Long Thạnh liên tiếp chỉ định thầu rút gọn, đều chọn Công ty Thanh Ngọc tư vấn giám sát.

Theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai, trong khoảng trung tuần tháng 6/2026, Phòng Kinh tế xã Long Thạnh, tỉnh An Giang đã liên tiếp áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với nhiều gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và đều lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc thực hiện.

Doanh nghiệp có trụ sở tại thửa đất số T205, tờ bản đồ số 13, ấp Cạn Ngọn A, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ông Nguyễn Thanh Tùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 19/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Thạnh Trương Thành Đoàn ký Quyết định số 289/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02: Tư vấn giám sát gói thầu số 01 thuộc công trình Tuyến sông Cái Bé, ấp Cây Bàng (từ kênh Huế đến đất ông Liền), đoạn 1, hạng mục nạo vét kênh.

Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc được chỉ định thực hiện gói thầu với giá 10.463.911 đồng.

Quyết định số 289/QĐ-PKT của Phòng Kinh tế xã Long Thạnh. Nguồn MSC

Chỉ 5 ngày sau, ngày 24/6/2026, Phòng Kinh tế xã Long Thạnh tiếp tục ban hành liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng doanh nghiệp. Tại Quyết định số 291/QĐ-PKT, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc được lựa chọn thực hiện gói thầu số 02 về tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01 thuộc công trình Kênh 5 Phải, kênh 9 Thị, kênh Ông Đệ, kênh Ông Lật, hạng mục nạo vét kênh tại ấp Cây Bàng, Đường Gỗ Vàm. Giá trúng thầu được phê duyệt là 9.880.616 đồng.

Cùng ngày, tại Quyết định số 292/QĐ-PKT, doanh nghiệp tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu số 02 tư vấn giám sát thi công công trình Kênh Tà Mách, địa bàn ấp Xẻo Chác, với giá trúng thầu 2.516.769 đồng.

Quyết định số 291/QĐ-PKT của Phòng Kinh tế xã Long Thạnh. Nguồn MSC

Các gói thầu nêu trên đều có quy mô nhỏ, thuộc nhóm dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng và được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo các quyết định được công khai.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Ngọc đã tham gia 38 gói thầu trên phạm vi cả nước. Trong số này, doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ở cả hình thức độc lập và liên danh ở mức cao.

Thống kê từ hệ thống cũng cho thấy tỷ lệ giá trúng thầu bình quân so với giá gói thầu đạt khoảng 95,03%. Đây là chỉ số phản ánh mức chênh lệch giữa giá gói thầu được phê duyệt và giá trị trúng thầu theo dữ liệu công khai.