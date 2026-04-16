'Ẵm' các dự án tiền tỷ ở xã Giao Hòa, Cty Thiên Trường Phát nói gì?

Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nêu thông tin, vào các ngày 12,14/3/2026, UBND xã Giao Hòa (tỉnh Ninh Bình) tổ chức làm Lễ khởi công các dự án Cải tạo, nâng cấp đường dân sinh đoạn từ gốc Đề xóm Thuận Thành qua nhà ông Kiều đến nhà ông Tùng xóm Lạc Thành; kiên cố hóa bờ kênh, cải tạo, nâng cấp đường dân sinh xóm Lạc Hồng, Lạc Hùng trên địa bàn. Cả 3 dự án đều do UBND xã Giao Hòa làm chủ đầu tư.

Điều khiến người dân địa phương đang băn khoăn là về tính minh bạch của cả 3 gói thầu. Bởi 3 gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát trúng thầu, và được UBND xã Giao Hòa quyết định ký phê duyệt kết quả lựa chọn đối với nhà thầu trong cùng một ngày (ngày 19/3/2026). Tuy nhiên, trước khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thì cả 3 dự án đều đã được địa phương tổ chức làm Lễ khởi công (ngày 12,14/3/2026).

Hình ảnh lễ khởi công dự án kiên cố hóa bờ kênh và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh xóm Lạc Hồng, Lạc Hùng hôm 14/3/2026. (Ảnh: https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn).

Doanh nghiệp nói gì?

Nhằm làm rõ, khách quan các thông tin liên quan, sáng 15/4 trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Xuân Huyên, Chủ tịch HĐQT trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát - khẳng định, toàn bộ quy trình tham gia đấu thầu và trúng thầu đối với các gói thầu của UBND xã Giao Hòa đều được công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

"Không có nhà thầu nào tham thì chúng tôi tham gia và trúng thầu. Chúng tôi đủ năng lực, đủ điều kiện trúng thầu", ông Huyên nói.

Các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND xã Giao Hòa.

Phản hồi về thông tin phản ánh, địa phương tổ chức làm Lễ khởi công dự án trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu? Và ghi nhận các thông tin, hình ảnh qua website của UBND xã Giao Hòa (https://giaohoa.ninhbinh.gov.vn), Lễ khởi công dự án đều có sự tham gia của “Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, ban, ngành, đại diện cơ sở xóm, đơn vị thi công khởi công dự án”?

Ông Nguyễn Xuân Huyên cho rằng thông tin này chưa chính xác. Theo lý giải của ông Huyên, hôm UBND xã Giao Hòa làm Lễ khởi công dự án (12, 14/3/2026), thực chất chỉ là để "phát động triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Công ty không có mặt, cũng không kết hợp với xã làm Lễ khởi công"?

Ngổn ngang tại dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường dân sinh đoạn từ gốc Đề xóm Thuận Thành (xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình).

Cùng ngày, PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên hệ qua điện thoại với ông Phùng Văn Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Hòa để làm rõ hơn các thông tin. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh, ông Hà cho biết đang bận và sẽ tiếp PV sau.

Tiềm lực Thiên Trường Phát ra sao?

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát được thành lập vào ngày 19/7/2017, có trụ sở tại xóm 2, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. Chủ tịch HĐQT trị kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Huyên. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Theo các thông tin công khai về đấu thầu, Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát có 132 hoạt động liên quan đến việc tham gia các gói thầu: 63 lần dự thầu (trong đó có 0 gói chưa có kết quả), 0 lần bị hủy thầu, 62 lần trúng thầu, 7 lần trượt thầu.

Ngoài trúng hàng loạt gói thầu do UBND xã Giao Hòa mời thầu, Công ty Cổ phần xây dựng Thiên Trường Phát còn trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Trường. Hay trúng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng nhà 3 tầng, 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường THCS Xuân Hồng, xã Xuân Hồng (tỉnh Ninh Bình)…

Điều kiện khởi công xây dựng công trình Theo thuvienphapluat.vn, tại Điều 48 Luật Xây dựng 2025 quy định điều kiện khởi công xây dựng công trình mới nhất từ ngày 1/07/2026 như sau: (i) Việc khởi công xây dựng công trình (trừ trường hợp quy định tại mục (ii) và mục (iii) bên dưới) phải bảo đảm các điều kiện sau đây: - Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần. - Có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 43 Luật Xây dựng 2025. - Có thiết kế bản vẽ thi công của phần công trình, hạng mục công trình và công trình khởi công đã được phê duyệt. - Chủ đầu tư đã giao kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo tiến độ thi công xây dựng. - Chủ đầu tư đã gửi thông báo khởi công xây dựng bằng văn bản hoặc gửi trực tuyến (trừ công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân) đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương. (ii) Việc khởi công xây dựng 02 công trình sau đây chỉ cần đáp ứng điều kiện có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần: - Công trình khẩn cấp, cấp bách và công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt; - Công trình cần khởi công sớm theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền do Thủ tướng Chính phủ quyết định...

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhộn nhịp công trường hồ đầu mối Mễ Trì (Hà Nội).