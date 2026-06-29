[GALLERY] OpenAI tung chip AI đầu tiên, chính thức giảm phụ thuộc NVIDIA

Theo quy định mới nhất của Chính phủ từ 1/7/2026, ôtô tải pickup cabin kép và xe tải Van có khối lượng toàn bộ dưới 3.500kg được tổ chức giao thông như ôtô con.
MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.
Ấm siêu tốc giúp đun nước nhanh nhưng nhiều thói quen sử dụng sai cách lại khiến hóa đơn tiền điện tăng và làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị.
Triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu diện mạo Hà Nội trong tương lai.
Chery Jetour Zongheng F700 PHEV là mẫu bán tải thiết kế dựa một phần trên phiên bản SUV G700 của năm ngoái, phạm vi hoạt động 1300km và hiệu suất nhiệt 45,5%.
Máy sấy tóc không còn chỉ để làm khô mà đang trở thành trợ thủ chăm sóc tóc thông minh với cảm biến nhiệt, ion âm và tạo kiểu đa năng.
Mẫu xe Mazda Flair Crossover 2027 thế hệ mới vừa trình làng ở thị trường Nhật Bản với ngoại thất thay đổi nhẹ nhưng trang bị an toàn lại nâng cấp đáng kể.
Lần đầu tiên Meta thực hiện yêu cầu gỡ nội dung vi phạm trên Threads tại Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong quản lý nền tảng này.
Tên lửa PAC-2 GEM-T biến hệ thống Patriot thành lá chắn thép tầm xa, sẵn sàng quét sạch mọi mục tiêu từ 150km.
Suzuki Address 125 phiên bản 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Xe có giá bán ở mức 280.500 yên (tương đương khoảng 45,6 triệu đồng).
Khi nhà nhà còn say giấc, những người hái rau đọt choại đã lội bùn, băng sậy để mưu sinh. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều vất vả, hiểm nguy.
Chip A20 Pro 2nm, camera đột phá, modem C2 và mức giá dễ chịu là 4 điểm sáng được kỳ vọng sẽ giúp iPhone 18 Pro tạo cơn sốt mới.
Haval GWM H10 dài 5,3 mét đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, đây là mẫu SUV hybrid cắm điện cạnh tranh với các đối thủ đồng hương Lynk & Co 900.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có sự nghiệp đầy triển vọng và có thể nhận được tin vui về tiền bạc.
Chỉ có 10 chiếc McLaren Artura 1000GP được sản xuất để kỷ niệm 1.000 lần tham gia vào Công thức 1, với ngoại thất lấy cảm hứng từ chiếc xe F1 mà hãng đang đua.
TikTok ra mắt Mini Game và Mini Drama tích hợp ngay trong ứng dụng, cho phép xem phim, chơi game, thanh toán không cần rời nền tảng.
Ferrari chỉ bán ra 88 chiếc Ferrari Luce cho thị trường Trung Quốc. Dù bị cư dân mạng chê tơi tả nhưng Luce vẫn cháy hàng ngay lập tức ở thị trường tỷ dân.
Từ chuột bi Mitsumi, bàn phím cao su đến bàn phím cơ hiện đại, hành trình của game thủ cũng là ký ức tuổi trẻ khiến nhiều người đàn ông bồi hồi.
Chiếc Porsche 911 GT3 Touring độc đáo của bộ phận Sonderwunsch, kết hợp sơn nhẫn đổi màu theo tâm trạng và vải Pasha màu hồng để tôn vinh di sản Moldova.
Mẫu xe tay ga Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, với các chi tiết khác biệt so với các mẫu Vespa kỷ niệm 80 năm khác.
Mẫu môtô điện Flying Flea C6 của Royal Enfield vừa lộ diện tại Việt Nam thông qua dữ liệu đăng ký kiểu dáng, với thiết kế hoài cổ, lăn bánh tối đa 154 km/sạc.