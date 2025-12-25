Hà Nội

Vì sao Trung Quốc dè chừng chip H200 dù Mỹ đã nới lỏng?

Số hóa

Vì sao Trung Quốc dè chừng chip H200 dù Mỹ đã nới lỏng?

Chip AI H200 của Nvidia được phép quay lại Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh phản ứng dè dặt vì lo ngại đây là “viên đạn bọc đường” với ngành chip nội địa.

Thiên Trang (TH)
Việc Mỹ tuyên bố nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc đã không tạo ra sự hào hứng như kỳ vọng từ phía Bắc Kinh.
Giới chức Trung Quốc lo ngại H200 có thể làm chệch hướng chiến lược tự chủ bán dẫn, vốn đang được coi là ưu tiên an ninh quốc gia.
Dù không phải chip tiên tiến nhất của Nvidia, H200 vẫn là chip AI cao cấp với hiệu năng vượt trội so với phần lớn sản phẩm nội địa Trung Quốc.
Chính điều này khiến H200 bị ví như “viên đạn bọc đường”, hấp dẫn trước mắt nhưng có thể kìm hãm sự phát triển của chip trong nước.
Trong hai năm qua, Trung Quốc đã tăng tốc đầu tư hàng chục tỷ USD cho ngành bán dẫn, với các sản phẩm như Huawei Ascend 910C, Cambricon hay Moore Threads.
Bắc Kinh lo ngại nếu H200 quay lại thị trường quá dễ dàng, các doanh nghiệp AI lớn sẽ tiếp tục phụ thuộc vào Nvidia thay vì ưu tiên giải pháp nội địa.
Ở chiều ngược lại, những tập đoàn như Alibaba hay Tencent vẫn khó bỏ qua H200 do yêu cầu huấn luyện mô hình lớn và tương thích hệ sinh thái toàn cầu.
Cuối cùng, quyết định của Trung Quốc sẽ xoay quanh bài toán cân bằng giữa tiếp cận chip AI mạnh của Mỹ và bảo vệ con đường tự chủ công nghệ dài hạn.
