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[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 nổ lốp khi chạy thử, hé lộ nhiều chi tiết mới

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 nổ lốp khi chạy thử, hé lộ nhiều chi tiết mới

Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới bất ngờ gặp sự cố hi hữu trong quá trình thử nghiệm khi hệ thống phanh quá nhiệt, bốc cháy và khiến hai lốp trước phát nổ.

Nguyễn Anh
Nguyên mẫu thử nghiệm của Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới vừa gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình chạy thử tại dãy Alps (Áo), khi hệ thống phanh quá nhiệt dẫn đến bốc cháy và khiến cả hai lốp trước lần lượt phát nổ.
Nguyên mẫu thử nghiệm của Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới vừa gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình chạy thử tại dãy Alps (Áo), khi hệ thống phanh quá nhiệt dẫn đến bốc cháy và khiến cả hai lốp trước lần lượt phát nổ.
Theo các nhiếp ảnh gia chuyên săn xe thử nghiệm, sự cố xảy ra khi đội ngũ kỹ sư Hyundai thực hiện bài kiểm tra độ bền của hệ thống phanh bằng cách kéo theo một rơ-moóc và liên tục di chuyển lên xuống các cung đường đèo.
Theo các nhiếp ảnh gia chuyên săn xe thử nghiệm, sự cố xảy ra khi đội ngũ kỹ sư Hyundai thực hiện bài kiểm tra độ bền của hệ thống phanh bằng cách kéo theo một rơ-moóc và liên tục di chuyển lên xuống các cung đường đèo.
Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phanh của Hyundai Tucson 2027 được cho là đã quá tải. Khói dày đặc nhanh chóng bốc lên từ bánh trước trước khi cụm phanh bốc cháy. Nhiều xe hỗ trợ đã phải sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa.
Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phanh của Hyundai Tucson 2027 được cho là đã quá tải. Khói dày đặc nhanh chóng bốc lên từ bánh trước trước khi cụm phanh bốc cháy. Nhiều xe hỗ trợ đã phải sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa.
Tuy nhiên, nhiệt lượng từ hệ thống phanh tiếp tục truyền sang mâm xe và lốp, điều này khiến hai lốp trước lần lượt phát nổ. Nguyên mẫu Tucson 2027 mới sau đó buộc phải dừng thử nghiệm ngay tại hiện trường.
Tuy nhiên, nhiệt lượng từ hệ thống phanh tiếp tục truyền sang mâm xe và lốp, điều này khiến hai lốp trước lần lượt phát nổ. Nguyên mẫu Tucson 2027 mới sau đó buộc phải dừng thử nghiệm ngay tại hiện trường.
Bên cạnh sự cố ngoài ý muốn, những hình ảnh mới cũng cho thấy Hyundai Tucson 2027 sẽ có màn "lột xác" đáng kể về thiết kế. Xe sở hữu phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn, lấy cảm hứng từ Santa Fe thế hệ mới.
Bên cạnh sự cố ngoài ý muốn, những hình ảnh mới cũng cho thấy Hyundai Tucson 2027 sẽ có màn "lột xác" đáng kể về thiết kế. Xe sở hữu phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn, lấy cảm hứng từ Santa Fe thế hệ mới.
Phần đầu xe được dựng đứng với nắp ca-pô phẳng, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn chiếu sáng đặt thấp. Dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài theo phương ngang giúp tăng khả năng nhận diện, trong khi thân xe sử dụng các đường nét gãy gọn, mang đến vẻ ngoài cứng cáp hơn thế hệ hiện hành.
Phần đầu xe được dựng đứng với nắp ca-pô phẳng, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn chiếu sáng đặt thấp. Dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài theo phương ngang giúp tăng khả năng nhận diện, trong khi thân xe sử dụng các đường nét gãy gọn, mang đến vẻ ngoài cứng cáp hơn thế hệ hiện hành.
Ở phía sau, Tucson mới được cho là sẽ sử dụng cụm đèn hậu LED đặt dọc, nối với nhau bằng thanh đèn mảnh kéo dài hết chiều rộng xe. Biển số cũng được chuyển xuống cản sau thay vì đặt trên cửa cốp như trước. Khoang nội thất tiếp tục được số hóa với màn hình giải trí cỡ lớn dạng máy tính bảng đặt nổi trên táp-lô.
Ở phía sau, Tucson mới được cho là sẽ sử dụng cụm đèn hậu LED đặt dọc, nối với nhau bằng thanh đèn mảnh kéo dài hết chiều rộng xe. Biển số cũng được chuyển xuống cản sau thay vì đặt trên cửa cốp như trước. Khoang nội thất tiếp tục được số hóa với màn hình giải trí cỡ lớn dạng máy tính bảng đặt nổi trên táp-lô.
Theo các nguồn tin, Tucson 2027 sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên của Hyundai sử dụng hệ điều hành Pleos, nền tảng mới dành cho các mẫu xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) của hãng. Đáng chú ý, dù sở hữu màn hình lớn, Hyundai vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng.
Theo các nguồn tin, Tucson 2027 sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên của Hyundai sử dụng hệ điều hành Pleos, nền tảng mới dành cho các mẫu xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) của hãng. Đáng chú ý, dù sở hữu màn hình lớn, Hyundai vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng.
Bên dưới màn hình trung tâm vẫn xuất hiện hai núm xoay cùng hàng phím điều khiển, cho thấy hãng đang cân bằng giữa trải nghiệm số hóa và tính tiện dụng trong quá trình vận hành. Hyundai hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Tucson thế hệ mới.
Bên dưới màn hình trung tâm vẫn xuất hiện hai núm xoay cùng hàng phím điều khiển, cho thấy hãng đang cân bằng giữa trải nghiệm số hóa và tính tiện dụng trong quá trình vận hành. Hyundai hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Tucson thế hệ mới.
Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu SUV này sẽ tiếp tục được cung cấp các phiên bản hybrid và plug-in hybrid, trong khi động cơ đốt trong thuần túy có thể bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm.Theo kế hoạch, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt trong năm 2027.
Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu SUV này sẽ tiếp tục được cung cấp các phiên bản hybrid và plug-in hybrid, trong khi động cơ đốt trong thuần túy có thể bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm.Theo kế hoạch, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt trong năm 2027.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.
Nguyễn Anh
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