Điện thoại nên dùng bao lâu? Đáp án không phải 2 năm

Không phải 2 hay 3 năm, nhiều chuyên gia cho rằng 5 năm mới là thời điểm hợp lý để thay smartphone, vừa tối ưu chi phí vừa tận dụng hết giá trị thiết bị.

Mỗi năm, thị trường smartphone lại đón thêm hàng loạt mẫu máy mới với những lời quảng bá về camera tốt hơn, chip mạnh hơn hay các tính năng AI thông minh hơn. Điều này khiến không ít người băn khoăn liệu có nên đổi điện thoại sau 2-3 năm sử dụng hay tiếp tục gắn bó với thiết bị hiện tại. Trong bối cảnh giá smartphone ngày càng cao, đặc biệt ở phân khúc cao cấp lên tới hàng chục triệu đồng, xu hướng giữ máy lâu hơn đang trở nên phổ biến. Theo khảo sát của Reviews.org năm 2025, người dùng tại Mỹ trung bình thay điện thoại sau khoảng 29 tháng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng con số lý tưởng để khai thác tối đa giá trị của một chiếc smartphone thực tế lên tới khoảng 5 năm.

Lý do đầu tiên nằm ở chính tốc độ phát triển của smartphone hiện đại. Nếu như cách đây một thập kỷ, mỗi thế hệ điện thoại đều mang đến những bước tiến rõ rệt về hiệu năng và trải nghiệm thì hiện nay phần lớn nâng cấp chỉ mang tính hoàn thiện. Với nhu cầu phổ thông như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh hay nhắn tin, ngay cả những mẫu máy ra mắt cách đây vài năm vẫn đáp ứng tốt. Những cải tiến hàng năm chủ yếu tập trung vào camera, thiết kế hoặc một số tính năng AI mới, trong khi trải nghiệm sử dụng hằng ngày không tạo ra khác biệt quá lớn đối với đa số người dùng. Chính vì vậy, việc thay điện thoại chỉ sau 2 năm đôi khi chưa thực sự mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.

Smartphone hiện đại có tốc độ nâng cấp chậm hơn trước, giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị lâu hơn mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Một yếu tố quan trọng khác giúp kéo dài vòng đời smartphone là chính sách cập nhật phần mềm ngày càng được mở rộng. Trước đây, việc giữ điện thoại quá lâu đồng nghĩa với nguy cơ không còn nhận được bản vá bảo mật hoặc hệ điều hành mới. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi nhanh chóng. Từ năm 2025, Liên minh châu Âu yêu cầu các hãng phải hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong ít nhất 5 năm. Thậm chí, nhiều nhà sản xuất còn vượt xa tiêu chuẩn này. Google và Samsung hiện cung cấp tới 7 năm cập nhật phần mềm cho nhiều dòng Pixel và Galaxy cao cấp, trong khi Apple tiếp tục duy trì thời gian hỗ trợ iPhone ở mức rất dài. Điều đó đồng nghĩa một chiếc điện thoại vẫn có thể được cập nhật tính năng mới và vá các lỗ hổng bảo mật nhiều năm sau khi ra mắt, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Không chỉ phần mềm, phần cứng của smartphone cũng bền bỉ hơn đáng kể so với trước. Những bộ xử lý cao cấp của Apple hay Qualcomm từ đầu thập niên 2020 vẫn đủ sức xử lý hầu hết tác vụ hiện nay, từ làm việc, giải trí đến chơi game. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, các bản cập nhật liên tục, ứng dụng ngày càng nặng và nhiều dịch vụ chạy nền sẽ khiến hiệu năng giảm dần. Đó là lý do nhiều chuyên gia đánh giá mốc 5 năm là "điểm ngọt" của một chiếc điện thoại. Đây là khoảng thời gian đủ dài để tận dụng gần như toàn bộ giá trị phần cứng trước khi thiết bị bắt đầu bộc lộ những hạn chế rõ rệt về tốc độ xử lý, thời lượng pin hoặc khả năng tương thích với các phần mềm mới.

Thay pin và sử dụng phụ kiện bảo vệ chất lượng có thể giúp kéo dài tuổi thọ smartphone thêm nhiều năm.

Dù vậy, mốc 5 năm không phải là giới hạn tuyệt đối. Nếu điện thoại vẫn nhận được các bản cập nhật bảo mật và đáp ứng nhu cầu sử dụng, người dùng hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm nữa. Thành phần xuống cấp nhanh nhất thường là pin lithium-ion, nhưng đây cũng là linh kiện dễ thay thế với chi phí thấp hơn nhiều so với mua máy mới. Việc thay pin chính hãng hoặc tại các trung tâm sửa chữa uy tín có thể giúp smartphone lấy lại phần lớn thời lượng sử dụng ban đầu. Bên cạnh đó, sử dụng ốp lưng, kính bảo vệ chất lượng, hạn chế làm rơi máy và sạc pin đúng cách cũng góp phần duy trì thiết bị trong tình trạng tốt.

Ở góc độ kinh tế, việc giữ smartphone trong khoảng 5 năm cũng giúp người dùng tối ưu chi phí sở hữu. Thay vì liên tục nâng cấp mỗi khi có sản phẩm mới, người dùng có thể khai thác tối đa giá trị của thiết bị, đồng thời chỉ đổi máy khi thực sự cần những công nghệ mới hoặc khi phần cứng không còn đáp ứng được nhu cầu. Trong bối cảnh smartphone đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định, khoảng cách giữa các thế hệ không còn quá lớn như trước, chu kỳ nâng cấp dài hơn đang trở thành lựa chọn hợp lý đối với phần lớn người dùng. Thay điện thoại sau khoảng 5 năm vì thế được xem là thời điểm cân bằng giữa hiệu năng, trải nghiệm và chi phí đầu tư.