Vì sao Telegram bị Apple gỡ khỏi App Store rồi mở lại?

Việc Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store trên phạm vi toàn cầu vào tối 3/8 đã khiến cộng đồng người dùng xôn xao, đồng thời làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự. Sau nhiều giờ giữ im lặng, Apple đã chính thức xác nhận quyết định này không liên quan đến lỗi kỹ thuật hay tranh chấp thương mại, mà xuất phát từ quá trình rà soát nội dung trên nền tảng. Theo thông tin gửi tới nhiều cơ quan báo chí quốc tế, trong đó có Bloomberg và 9to5Mac, Apple phát hiện nội dung vi phạm chính sách nghiêm ngặt về tài liệu xâm hại tình dục trẻ em (CSAM) trên Telegram. Sau khi nền tảng xử lý nội dung và khóa tài khoản liên quan, ứng dụng đã nhanh chóng được khôi phục trên App Store. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giờ, người dùng đã cài Telegram trước đó vẫn có thể sử dụng bình thường và không bị ảnh hưởng đến dữ liệu hay các cuộc trò chuyện.

Không lâu sau khi được khôi phục, Telegram đã có phản hồi theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức của nền tảng đăng tải dòng trạng thái mang tính hài hước, ám chỉ rằng những tin đồn về việc Telegram "biến mất" đã bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, trong tuyên bố gửi Forbes, công ty lại thể hiện quan điểm cứng rắn hơn. Telegram khẳng định Apple chỉ báo cáo duy nhất một tài khoản phát tán nội dung CSAM và tài khoản này đã bị khóa ngay lập tức. Đồng thời, hãng công bố các số liệu kiểm duyệt nội bộ nhằm chứng minh nỗ lực xử lý loại nội dung này. Theo Telegram, chỉ riêng năm 2026, nền tảng đã xóa hơn 337.900 nhóm và kênh liên quan đến CSAM. Trước đó, trong năm 2025, Telegram cũng thực hiện gần 30.000 lượt gỡ bỏ theo báo cáo từ các tổ chức như National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Công ty còn đặt câu hỏi liệu Apple có áp dụng cùng một tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với tất cả ứng dụng trên App Store hay không.

Telegram nhanh chóng trở lại App Store sau khi xử lý tài khoản và nội dung bị Apple xác định vi phạm chính sách.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật trong ngành công nghệ, trong đó nổi bật là Tim Sweeney, đồng sáng lập kiêm CEO Epic Games. Người từng nhiều năm đối đầu với Apple trong các vụ kiện liên quan đến App Store đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cách xử lý của "Táo khuyết". Theo ông, việc một nền tảng phân phối ứng dụng có thể tạm thời gỡ bỏ dịch vụ được hơn một tỷ người sử dụng chỉ vì hành vi của một cá nhân là dấu hiệu cho thấy quyền lực quá lớn của App Store. Tim Sweeney cho rằng điều này tạo ra tâm lý lo ngại cho các nhà phát triển khi họ luôn đối mặt với nguy cơ bị gỡ ứng dụng chỉ sau một quyết định từ Apple. Trong khi đó, từ phía Apple, hãng tiếp tục khẳng định chính sách không khoan nhượng đối với CSAM và nhấn mạnh việc gỡ ứng dụng chỉ mang tính tạm thời để buộc nền tảng xử lý nội dung vi phạm. Thực tế, đây không phải lần đầu Telegram bị gỡ khỏi App Store vì nguyên nhân tương tự. Năm 2018, Telegram và Telegram X cũng từng bị xóa trong thời gian ngắn trước khi được khôi phục sau khi bổ sung các biện pháp kiểm duyệt.

Đáng chú ý, sự cố với App Store diễn ra đúng thời điểm Telegram đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Trước đó vài ngày, người sáng lập Pavel Durov bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đưa vào danh sách truy nã với cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động bị cho là phục vụ khủng bố. Gần như cùng thời điểm, Ủy ban An toàn mạng Úc cũng khởi kiện Telegram, cho rằng nền tảng không xử lý triệt để các nội dung cực đoan và bạo lực. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ba sự việc này không có bằng chứng cho thấy liên quan trực tiếp với nhau. Cáo buộc từ Nga, vụ kiện tại Úc và quyết định tạm gỡ khỏi App Store đều xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau. Điểm chung duy nhất là Telegram đang chịu sức ép ngày càng lớn về trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên nền tảng có quy mô hàng tỷ người dùng. Hiện tại, ứng dụng đã hoạt động bình thường trở lại trên App Store toàn cầu và người dùng vẫn có thể tải mới hoặc cập nhật như trước, nhưng vụ việc tiếp tục làm nổi bật cuộc tranh luận kéo dài giữa quyền kiểm soát của các kho ứng dụng và trách nhiệm quản lý nội dung của những nền tảng công nghệ lớn.